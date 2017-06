Bello da restare senza fiato, non c’è che dire. In occasione della Solaris Cup di Porto Rotondo, ha fatto il suo debutto il primo nato tra i Solaris 55, Stay Away. Ecco, in anteprima assoluta, le foto del nuovo gioiello made in Aquileia (Udine) in navigazione.



Il disegno della barca (Lft. 16,70 m; larg. 4,85 m) è stato affidato alla matita del progettista Javier Soto Acebal. La costruzione, come sempre, è stata effettuata secondo l’ormai collaudato “metodo Solaris”, dove tutti gli elementi quali paratie, lande e arredi vengono saldamente laminati con vetroresina allo scafo e alla coperta e non incollati tramite stucchi e silicone.



Il Solaris 55 si presenta con una carena ad alte prestazioni con baglio massimo a poppa come nei moderni racer oceanici. L’elevato coefficiente di stabilità e raddrizzamento è garantito dalle linee di carena e dalla chiglia a siluro in piombo con lama in ghisa, con percentuale sul dislocamento complessivo che supera il 40%.



La navigazione agevole e sicura anche in equipaggio ridotto è assicurata dai winch a portata di mano del timoniere e dal fiocco autovirante. Gli spazi per lo stivaggio sono ampi con vano zattera dedicato in pozzetto, gavoni dedicati alle bombole di gas e all’attrezzatura, e il tender garage con portello di poppa apribile e accessibile dall’alto.

Il layout interno consente lunghe permanenze in rada senza necessità di rifornimenti in porto e prevede tre cabine dotate di bagno indipendente. Oltre alla cabina armatoriale prevista con letto centrale o a murata, la cabina di poppa di dritta può essere allestita con due letti separati di misura regolare ed essere quindi a tutti gli effetti considerata una seconda armatoriale per volume e contenimento. A prua è possibile optare per una cabina marinaio con wc e lavello o per un’ampia cala vele con ripiani e gavoni di contenimento. www.solarisyachts.com

I NUMERI DEL SOLARIS 55

Lunghezza fuori tutto 16,70 m

Lunghezza al galleggiamento 15,78 m

Baglio max. 4,85 m

Pescaggio 3,00 – 2,70 m (opzionale)

Dislocamento 17,60 t

Zavorra 6,50 t

Sup. randa 98 mq

Sup. genoa 78 mq

Motorizzazione 75-110 cv

Acqua dolce 520 l

Carburante 380 l

Progetto Javier Soto Acebal

Interni Solaris Design Team

Struttura Solaris Design Team