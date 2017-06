Elbable, la regata più “amletica” del Tirreno: rotta verso ovest o est?

Torna anche quest’anno (dal 23 al 25 giugno) Elbable, una delle regate più originali del Tirreno, ideata nel 2011 dallo Yacht Club Cala de’ Medici: le imbarcazioni partono da Marciana Marina per circumnavigare l’isola d’Elba, indifferentemente verso est o verso ovest e, dopo un navigazione di circa 50 miglia, i partecipanti concludono la loro prova di nuovo a Marciana Marina (Elbable è un nome palindromo, cioè può essere letto sia da sinistra verso destra, come il percorso della regata che può essere affrontato in entrambi i sensi).

UN DILEMMA SHAKESPERIANO

Quindi, periplo in senso orario o antiorario? Questo è il dilemma shakespeariano a cui vanno incontro gli equipaggi: una scelta iniziale difficile che condizionerà l’intera regata. Qua sotto vi mostriamo il bellissimo video della scorsa edizione.

IL VIDEO DI ELBABLE 2016

RECORD E PARTECIPANTI

Il record della regata appartiene al Felci 61 Almabrada (6 ore, 50 minuti e 40 secondi): quest’anno, a giudicare dal rango delle barche iscritte, sarà sfida vera. Sulla linea di partenza, tra gli altri, il Baltic 64 Schorch, il Vismara V50 Mistress, l’X-50 Sveva, il Mylius 76DS Grillo parlante e il 65FD Oscar 3. www.elbable.info

