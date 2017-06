Tender con il motore addio! Ecco otto soluzioni divertenti e “senza benzina”

Semplici, piccoli, gonfiabili. Con la vela o a pedali, con la pagaia o polifunzionali. L’importante è che siano facilmente stivabili e poco ingombranti per poter essere trasportati con facilità e in alcuni casi anche caricati a bordo della vostra barca da crociera. Abbiamo cercato otto soluzioni che potessero sostituire il tender a motore, una scelta che, oltre ad essere a impatto zero, vi fa anche risparmiare soldi. Inoltre, quando siete in rada avete il vantaggio di poter insegnare ai più piccoli le nozioni base dell’andare a vela e continuare a divertirvi con il vostro elemento naturale preferito.

1/8 – Walker Bay 10

Dotato di tutte le caratteristiche per potersi divertire e navigare vogando o veleggiando, la Walker Bay 10 è spaziosa e dotata di un parapetto rinforzato, portabicchieri integrati, un fondo di pozzetto in stile carabottino per non bagnarsi i piedi con antiscivolo, ed è anche predisposto per portare più di una persona. Lungh. 2,95 m; largh. 1,45 m. www.walkerbay.com

2/8 – Hobie Mirage

L’Hobie Mirage Adventure Island è un kayak trimarano a vela equipaggiato con il sistema Hobie Cat Mirage, un pedale brevettato dal movimento e dalla forma rivoluzionaria. Allo stesso tempo è possibile pagaiare o navigare con una vela estremamente maneggevole che chiunque può governare. Lungh. 5,05 m; largh. 2,90 m. www.hobiecat.it

3/8 – Cascade

Un super SUP gonfiabile di Aquaglide dalle caratteristiche di alto livello. Si gonfia e si sgonfia in un attimo e si ripiega in una borsa zaino che permette di trasportarlo ovunque, in barca, in macchina e anche come bagaglio in aereo. Ideale per i rider di ogni età e capacità, sopporta fino a 115 kg di carico. Lungh. 3 m; largh 0,7 m. www.nauticplace.com

4/8 – Chinook

Perfetto per le tue escursioni, questo kayak di Aquaglide ha una forma efficiente della carena che lo rende stabile e facile da manovrare offrendo ottime performance di velocità. Inoltre offre spazio per le persone e per stivare oggetti. La camera gonfiabile del piano seduta è in resistente PVC.Lungh. 3.20 m; largh. 0,92 m. www.nauticplace.com

5/8 – Optimist

Un optimist usato potrebbe essere la soluzione giusta se avete la barca alla boa e dovete raggiungerla da terra. Una volta arrivati in barca l’albero dell’optimist si può piegare sul boma e stivare da qualche parte, oppure potete lasciarlo piegato e arrotolato sulla deriva stando attenti che la vela non prenda vento. Lungh. 2,30 m; largh.1,13 m

6/8 – Tiwal 3.2

Una deriva gonfiabile progettata per rendere la navigazione semplice e divertente. La sua versatilità consente sia l’utilizzo da soli che in coppia. Il TIWAL 3.2 è progettato per garantire la sicurezza durante il suo utilizzo in acqua: la forma a V dello scafo è ampia per fornire un’eccellente stabilità. Lungh. 3,20 m; largh. 1,60 m. www.tiwal.it

7/8 – Dinghy Go

Importato in Italia da Bluedream, il Dinghy Go è un gommone a vela molto semplice e divertente da utilizzare. Potrete andarci in quattro e la superficie velica è di 3,90 mq. Ideale come tender, per i ragazzi o semplicemente per divertirsi, Dinghy Go è un mezzo che unisce i vantaggi di vela, motore e gommone. Lungh. 19,07 m; largh. 5,33 m. www.bluedream.it

8/8 – Multisport

Multisport di Aquaglide offre la versatilità totale. Si trasforma in pochi minuti da barca a vela, a windsurf, a kayak ed è anche molto divertente al traino della vostra barca. Può essere usato come una piattaforma galleggiante o come lettino per il sole: è un natante polifunzionale per tutta la famiglia. Lungh. 2,60 m; largh. 1,52 m. www.nauticplace.com