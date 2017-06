Giraglia Rolex Cup: Momo primo in reale a Genova, bonaccia senza fine sulla flotta

Giornata di arrivi a Genova per la Giraglia Rolex Cup. Il primo nella notte a tagliare la linea d’arrivo sotto la Superba, aggiudicandosi la vittoria in tempo reale, è stato il maxi 72 Momo di Schon Dieter, seguito a soli 7 minuti (dopo un match race interminabile) da Caol Ila, il maxi 72 di Alex Schaerer. Prima barca italiana a tagliare il traguardo, in terza posizione, Pendragon VI di Nicola Paoleschi.

Tra le prossime barche in arrivo, a circa 8-10 miglia dalla linea, anche i due Coockson 50 Endless Game e Mascalzone Latino. Il grosso della flotta è però ancora posizionato tra le 30 e le 40 miglia da Genova e mentre scriviamo sotto la Lanterna la bonaccia e quasi totale. Ci sarà da soffrire ed aspettare le timide brezze previste per la tarda mattinata, con un arrivo della maggior parte dei concorrenti ipotizzabile per la serata odierna.

Per seguire la regata TRACKING QUI

