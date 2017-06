Ebbene si. La dipendenza da smartphone può arrivare fino a questi punti. Ovvero non accorgersi di una balena che passa a pochi metri dalla vostra barca. Come è documentato in questa incredibile foto simbolo della società moderna che abbiamo scovato su Instagram.

QUELLO CHE NON DEVE ESSERE UNA VACANZA IN BARCA

Secondo noi è davvero un paradosso. Nell’ambito dell’iniziativa che abbiamo lanciato assieme a Globe Sailor sul cosa sia per voi una vacanza in barca (a proposito, qui potete rispondere al quiz e vincere due crociere!), i termini maggiormente ricorrenti nelle vostre risposte sono libertà, rapporto con la natura, pace totale, distacco completo dalla caotica società “terrestre”. Esattamente il contrario di quello che sta succedendo nell’immagine.

PS: Se state leggendo queste righe da un cellulare o da un tablet, vi consigliamo di guardarvi comunque intorno!

