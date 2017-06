“Sono disperata”, ci dice al telefono Viviana Bazzani, autrice televisiva ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Quella barca era la mia vita. Era la nostra vita”. Sta parlando del suo Grand Soleil 52 Silli, rubato nella notte tra martedì 9 maggio e mercoledì 10 maggio in Marina Bossoglina nelle vicinanze di Trogir, in Croazia.

“C’è chi, dopo una vita di sacrifici, si compra una casa, io e mio marito, skipper professionista, abbiamo acquistato una barca per mollare tutto e partire una volta in pensione”. E invece. “Aiutatemi, amici velisti, voi sapete quanto un armatore possa amare la sua barca”.

Il valore dell’imbarcazione, non assicurata contro il furto e da poco refittata, è di circa 250.000 euro. “Speriamo di riuscire a individuarla con il tracker del GPS di bordo”. Ma per ora, nessuna notizia. I ladri hanno approfittato dell’assenza di Viviana, che era a Formia per alcune riprese televisive e che aveva postato su Facebook le foto che lo facevano intuire.

Diamole una mano. Ecco tutte le informazioni sulla barca:

L’IDENTIKIT DELLA BARCA RUBATA

-Cantiere Cantieri del Pardo

-Modello GRAND SOLEIL 52′

-Anno 1992

-Lunghezza 15,80 m

-Nome “SILLI” CON BANDIERA ITALIANA TARGATA 17GE 731 D

-Lo scafo è di colore bianco, è armata a cutter

-L’albero è bianco recentemente riverniciato così come la tuga ed il ponte completamente in teak e stato rifatto nello scorso mese di novembre presso il cantiere di Grado.

-Il furto è stato scoperto la sera di venerdì 12 maggio ed è subito stato dato l’allarme.

-Il personale di sorveglianza non ha subito dato l’allarme pensando che la barca fosse stata presa da Viviana e dal marito.

-Del furto è stata allertata la Guardia Costiera Italiana, Greca, Turca e naturalmente Croata che sta attivamente effettuando le ricerche.

-Del furto è stato avvisato il servizio Interpol del Ministero degli Interni

-Licenza navigazione nr. 179653

-Matricola scafo 52C25

-Motore VOLVO PENTA TMD31B nr.2203117701

-Nominativo internazionale 155119

Per qualsiasi avvistamento contattate il numero 339/8684476 o la capitaneria di porto/ polizia

