Qualche tempo fa vi abbiamo svelato i trucchi per salire in sicurezza sull’albero, adesso passiamo in rassegna tutto quello che vi serve per lavorare in quota senza correre rischi e in totale comodità: dalle scarpe al sistema anticaduta, dal casco al coltellino.

BANSIGO CON TAVOLETTA

Il bansigo rappresenta un’ottima aggiunta all’imbrago, vi consentirà di stare più comodi se i lavori sull’albero saranno piuttosto lunghi. Questo modello è dotato di tavoletta rigida e realizzato in tessuto di nylon cordura. Inoltre è provvisto di tasca laterale portaoggetti e di rastrelliera porta ferri. Prezzo: 55 euro. LO TROVATE QUI

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE KOMPAKT

Dal colosso Wurth ecco un affidabile dispositivo anticaduta leggero e compatto (11x11x8 cm) per lavori con rischio di caduta dall’alto, da attaccare alla fune di sicurezza. Conforme alla normativa EN 360, pesa circa un chilo e il nastro è di due metri e mezzo. LO TROVATE QUI

IMBRAGO AVVOLGENTE

Questa è una combinazione ideale per salire in testa d’albero: è composta da una cintura di sicurezza con bansigo e cinghie avvolgenti. Tutto è fabbricato in robusto tessuto nylon-crodura con schienalino imbottito semirigido. I nastri sono in morbido poliestere ad alta tenacità. Prezzo: 59,49 euro. LO TROVATE QUI

SCARPE LIZARD CREW

Una delle regole non scritte per quando si sale in testa d’albero è quella di non essere a piedi nudi perché non solo si rischia di farsi male, ma una buona scarpa garantisce una presa assai migliore della pianta del piede. Come Lizard Crew, con tomaia in rete e rinforzata sulla punta da un inserto in gomma più resistente alle abrasioni. La suola in gomma Vibram è fatta di una speciale mescola nautica non-marking con sistema frenante. Prezzo:129 euro. LE TROVATE QUI

CASCO PROFESSIONALE VERTEX BEST

Con il suo sottogola resistente, il casco Vertex Best di Petzl è una garanzia in termini di protezione della testa per i lavoratori in quota. La bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti garantisce grande stabilità e comfort ed il sistema di regolazione CenterFit consente di regolare il girotesta, mantenendo il casco sempre ben centrato. Prezzo: 62,70 euro + IVA. LO TROVATE QUI

COLTELLINO MULTIUSO IBBERSON

Ogni buon rigger dispone di un coltellino multiuso (sempre legato alla sacca o alla cintura, sia chiaro, per evitare che cada e faccia danni). Questo è della Ibberson, in acciaio inox con lama da 70 mm, impugnatura in nylon bianca anatomica, aprigrilli da 56 mm e punteruolo da 61 mm con blocco. Prezzo: 74 euro. LO TROVATE QUI

GRADINI PER ALBERO PIEGHEVOLI

Uno dei modi per facilitarsi la vita quando si sale sull’albero (soprattutto se lo fate spesso) è quello di installre dei gradini pieghevoli sui quali puntare i piedi. Questi sono n acciaio inox con rivestimento antisdrucciolo in nylon morbido Prezzo: 19,50 euro l’uno. LI TROVATE QUI