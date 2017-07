REPORTAGE Servizi al velista, charter, operatori affidabili. Il meglio del VELAFestival

Ieri vi ho parlato del mio giro al TAG Heuer VELAFestival alla caccia degli accessori più interessanti, oggi mi soffermo su… tutto il resto. Ovvero i tanti operatori in banchina a Santa Margherita e i loro servizi. Dal charter alle scuole di vela, dalle app alle velerie, dal wrapping al leasing. E allora iniziamo, in rigoroso ordine alfabetico.

43° PARALLELO

Non sono solo voci di banchina quelle che indicano questa società (che si occupa di vendita e noleggio barche a vela per vacanze in Toscana e Isola d’Elba), tra le più affidabili. In effetti, è nel settore da ben 24 anni: una bella esperienza. La flotta è composta da monoscafi e un catamarano dai 33 piedi ai 50′ e ogni attrezzatura e dotazione è costantemente controllata. L’azienda è inoltre concessionaria e fornisce assistenza di marchi quali Jeanneau, Quantumsails, Centro Nautico Adriatico, Raymarine, NV Equipment, Armare. www.parallelo43.it

ABAYACHTING

Fresco vincitore al Salone di Dusseldorf dell’European Broker Award, Abayachting si occupa esclusivamente di mediazione marittima. Se state vendendo o volete comprare una barca, è la società che fa per voi. A sorprendermi, la distribuzione della rete a livello nazionale: è presente a Torino, Marina degli Aregai (IM), Loano (SV), Lavagna (GE), Rosignano Solvay (LI), Bari, Fano (PU), Rimini, Chioggia (VE), San Giorgio di Nogaro (UD), Trieste. L’azienda ha inoltre corrispondenti in Francia, Spagna, Olanda, Belgio, UK, Danimarca, Scandinavia, Germania, Austria, Croazia, Turchia, USA. www.abayachting.com

ANDAREAVELA

State pensando di prendere la patente nautica? E’ bene, per evitare brutte sorprese, rivolgervi a una scuola nautica autorizzata: Andareavela è una di queste. La scuola nasce dalla passione per il mare oltre all’esperienza ventennale nel settore dei suoi soci fondatori Stefano e Pierpaola. L’attività principale della scuola sono, come detto, i corsi per il conseguimento della patente nautica (all inclusive) con la possibilità per gli allievi di frequentare corsi di diverse tipologie: serali, nei week-end e personalizzati dove l’allievo viene seguito singolarmente dall’insegnante con orari e giorni a suo piacimento. Andareavela offre supporto a tante scuole nautiche del Piemonte, Lombardia per lo svolgimento degli esami della patente, lezioni teoriche e pratiche. I corsi si svolgono durante tutto l’anno ed è possibile approfondire le proprie conoscenze con seminari su specifici argomenti (come meteorologia, manutenzione motori, ormeggio, navigazione notturna e tanti altri come l’addestramento di equipaggi familiari per rendersi indipendenti nella navigazione). Nel periodo estivo è possibile frequentare i corsi “a bordo”: Patente nautica o navigazione, a spasso per l’Arcipelago Toscano. La base nautica è a Molo Ponte Morosini nel cuore del Porto Antico di Genova a due passi dall’Acquario. La scuola è aperta tutti i giorni, compresi sabato e domenica. www.andareavela.it

ARUNDEL YACHTING

Società affidabile di locazione e noleggio barche a vela, con base principale a Genova e altre basi a Marina di Andora (Liguria di Ponente) e Marina di Cecina (in Toscana), Arundel Yachting dispone di 11 imbarcazioni dai 33 ai 75 piedi, in locazione/bareboat (a scafo nudo, senza equipaggio) o “crewed charter” (crociere con equipaggio professionista), per gustare al meglio l’arte della navigazione e veleggiare attraverso il Mar Mediterraneo, navigando tra storia, cultura e bellezze naturali. Il “menu” prevede itinerari e navigazioni lungo tutta la Costa Ligure dal confine francese a Portovenere, fino alla selvaggia Corsica, all’affascinante arcipelago Toscano o la Costa Azzurra. www.arundelyachting.com

CANTIERE NAVALE DE CESARI

Il Cantiere De Cesari di Cervia è un marchio famosissimo nella nautica internazionale. E’ specializzato, oltre che in prestigiosi restauri, anche nella costruzione di leggerissime barche in legno: tra gli ultimi progetti in cantiere, il CYD 146 progettato da Giovanni Ceccarelli e l’R30, il nuovo prototipo Day Sailer disegnato da Alessandro Comuzzi e destinato anche a persone disabili, costruito in legno lamellare con fasciame incrociato. www.cantierenavaledecesari.it

CGI FINANCE

Chi ha detto che sia le barche a vela nuove che usate debbano essere acquistate esclusivamente a fronte di una disponibilità economica ingente? La soluzione si chiama finanziamento: ma che sia operato da una società specializzata nel settore nautico. CGI Finance ha messo a punto soluzioni di finanziamento dedicate al diportista, con formule sicure e flessibili. E allora, perché non farci un pensierino? www.cgi-finance.it

CROCIERE VELA FAVERO

Un vero e proprio charter a conduzione familiare, Crociere a Vela Favero è composto innanzitutto da grandi appassionati, Eugenio Favero e Paola Brocca, esperti skipper dalle competenze più che provate. Vi divertirete e imparerete tantissimo a bordo della loro barca, il Jeanneau Sun Odyssey 51 Performance Penelope 1. Nell’estate del 2017, l’itinerario proposto prevede Croazia e Grecia, alla scoperta delle perle dell’Adriatico e dello Ionio. www.crocierevelafavero.it

DEA DEI MARI

Dea dei Mari nasce undici anni fa come scuola nautica e agenzia di charter e oggi organizza corsi di vela d’altura (sulle sue tre barche: un Hanse 400e e due Bavaria, un 46’ e un 50’ Cruiser) e corsi per patenti nautiche da sette giorni in barca. Con Dea dei Mari si può noleggiare una delle barche di proprietà, da soli o con amici, assieme a skipper, ed eventualmente hostess o marinaio per lanciarsi in crociere nel “triangolo” marino tra Liguria, Toscana e Corsica, partendo dalla base operativa di Fezzano di Portovenere. www.deadeimari.it

DOCKBOOKING.COM

Basta diventare scemi alla ricerca del posto barca quest’estate. DockBooking.com è un nuovo servizio di prenotazione online (marina, darsene, pontili, campi boa) che offre la possibilità di riservare in tempo reale servizi d’ormeggio di breve, medio e lungo termine. Il Portale, grazie alla sua partnership con Pagine Azzurre, offre anche il servizio di ricerca e identificazione di tutti gli attracchi disponibili sulle coste del Mediterraneo con indicazione dettagliata di servizi e planimetrie. Sull’applicazione è presente una selezione delle migliori marine del Mediterraneo. Scaricatela, iscrivetevi immettendo i dati della vostra barca e prenotate (senza costi aggiuntivi) il posto barca con carta di credito al prezzo di listino. www.dockbooking.com

ELVSTROM SAILS

Elvstrom Sails è una veleria con oltre 30 anni di esperienza famosa in tutto il mondo per vele da crociera e anche ad alte prestazioni. La sede italiana è a Milano, a Zibido San Giacomo, in un loft di oltre 1.300 mq in grado di produrre ogni tipo di vela, dalle vele per super yachts alle vele grand prix da regata, dalle vele da crociera alle vele per le derive. Il prodotto di punta è la membrana EPEX realizzata con un processo altamente tecnologico messo a punto dopo anni di esperienza e ricerca. www.elvstromsails.blogspot.it

HAVANA VELA

Due Hanse 370 e un Platu 25 costituiscono il parco barche di Havana Vela, società di charter con basi a Marina di Pisa, Carloforte e Varazze che organizza corsi di vela, regate, crociere (con navigazioni in Sardegna, Corsica, Sicilia e Toscana), week end a tema (ad esempio sulla sicurezza, sigli ormeggi e gli ancoraggi), escursioni giornaliere, team building per aziende e itinerari naturalistici in barca a vela. www.havana-vela.it

KIRIACOULIS ITALIA

La Kiriacoulis Italia fa parte della Kiriacoulis Mediterranean e ha molteplici interessi, dalla gestione di porti turistici alla rivendita di imbarcazioni. La Kiriacoulis è organizzata con 25 basi di assistenza di cui 23 nel Mediterraneo (sette in Italia). Il gruppo è concessionario per il mercato unico europeo di importanti cantieri, come Bavaria e Dufour. Interessanti, secondo me, i programmi di gestione post-acquisto: Kiriacoulis noleggia la vostra barca per voi, garantendovi una rendita a seconda del programma di gestione scelto, permettendovi di fatto, di ammortizzare le spese della barca e andare a recuperare fino al 70% del valore di acquisto della barca. www.kiriacoulis.it

MEDIA SHIP

Da 28 anni Media Ship si occupa di mediazione nella compravendita e nel noleggio di barche a vela. Ha intermediato (in Europa e nel mondo) la vendita e il noleggio di oltre 5.000 unità. Proprio come un “occhio privato” vecchio stile, la società acquisisce per voi informazioni sulla storia delle imbarcazioni di vostro interesse, esamina le caratteristiche di ognuna di loro, degli armatori e delle persone che le hanno possedute e curate nel tempo. Ma non solo: la società di occupa di gestione, charter, assistenza sulle polizze assicurative. Insomma, di tutto quello che serve per lasciarvi senza pensieri. www.mediaship.it

NORTH SAILS

La grande novità di una delle velerie più famose del mondo si chiama Nordac 3Di: ovvero vele in dacron per la crociera realizzate con in un pezzo unico, quindi più resistenti e performanti. Addio cuciture, addio ferzi! A parte questo, l’azienda fondata da Lowell North 60 anni fa copre tutte le esigenze dei velisti, dal regatante più incallito fino al crocierista. Senza contare l’assistenza: disponendo di loft sparsi per l’Italia (Carasco, Ancona, Lignano, Marina Cala Galera, Pescara, Olbia, Savona, Riva di Traiano) avrete sempre qualcuno a vostra disposizione in caso di necessità. www.it.northsails.com

OMBRALUCE STUDIO

Nato come studio fotografico, Ombraluce Studio ha saputo diversificare la propria attività, arrivando al wrapping (utilizzando i materiali all’assoluta avanguardia prodotti dal colosso Ritrama): ma sempre con grande cura della grafica. Potrete così personalizzare al meglio la vostra imbarcazione, liberandovi nel contempo dal “peso” di dover rifare annualmente la carena per l’antivegetativa. www.ombralucestudio.com

PANTAENIUS

Non giriamoci intorno: capire quale sia l’assicurazione migliore per la barca è un grande scoglio da dover superare. Meglio affidarsi a chi la sa lunga: Pantaenius è uno dei principali agenti assicurativi nel campo degli yacht da diporto, ed è in grado di proporre coperture (costantemente aggiornate e personalizzabili su richiesta) per la vostra barca, voi, in quanto armatori, e l’eventuale equipaggio remunerato a bordo. Inoltre, la compagnia ha sviluppato soluzioni assicurative specifiche per coprire i rischi associati ad ogni attività nautica, ricreativa o di sport acquatici espletati con i mezzi di bordo. www.pantaenius.it

QUANTUM SAILS

Per quanto riguarda le ultime tecnologie nel mondo delle vele da regata (ma attenzione, la veleria guidata, in Italia, da Vittorio d’Albertas propone vele per tutti i gusti, anche per la crociera), Quantum utilizza la tecnica di laminazione Fusion M, che permette di racchiudere le fibre disposte lungo le linee di carico principali della vela tra due sottili film in Mylard. Grazie alla combinazione tra calore, sottovuoto e pressione meccanica, le membrane Quantum sono tra le più resistenti ed affidabili sul mercato. Con iQ Technology Quantum ha realizzato un proprio software, potente e completamente integrato, che permette di gestire la progettazione fino ai più piccoli dettagli, senza mai perdere il controllo sul risultato globale. www.quantumsails.it

TECHNIQUE VOILE

E’ stato un onore avere al VELAFestival una delle velerie più importanti di Francia (in attività fin dal 1979), con sede a La Trinité sur Mer. Technique Voile produce vele per tutte le esigenze, dalla crociera alla regata, dalla vela oceanica agli accessori. Si tratta di prodotti realizzati su misura, per cui è fondamentale, una volta che avete deciso di affidarvi agli esperti di Technique Voile, che compiliate scrupolosamente i moduli online per far sì che la realizzazione sia ancora più scrupolosa e tenga conto al 100% delle vostre richieste. www.technique-voile.com

WSAIL

La veleria di Roberto Westermann (che ci ha aiutato nell’organizzazione della VELA Cup) è una garanzia, nel Golfo del Tigullio ma non solo. Westermann, sfruttando la sua esperienza di velista oceanico (terzo posto alla OSTAR, la regata transatlantica in solitario), ha ideato una gamma di vele (ognuna realizzata praticamente su misura dell’armatore) che si distingue per performance e resistenza. “Adesso stiamo testando delle nuove membrane”, mi svela, “per vele ancora più resistenti e leggere”. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa bolle nel pentolone targato WSail. www.wsail.it

ZADRO SAILS

Se la tua veleria è in piedi da un secolo, vuol dire che la tua famiglia ha davvero lavorato bene e sta continuando a farlo. Basterebbe l’età a garantire per Zadro, famosa per coccolare i suoi armatori, soprattutto quelli che amano andare in crociera per divertirsi. Inoltre, propone a chi vuole controllare lo stato delle proprie vele un servizio a tariffe fisse per l’ispezione dello stato delle vele e un rapido preventivo se ci sono interventi da eseguire. www.zadro.it

