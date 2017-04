Cellulare scarico addio: con l’ inverter in navigazione si cambia vita

Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in navigazione e non potete usare i cellulari per l’impossibilità di metterli sotto carica? Un problema comune a chiunque vada per mare, ma esistono delle soluzioni per ovviare al problema. Ovvimente potremo farlo con una presa in banchina, ma se ci troviamo in mare come facciamo? La soluzione possono essere l’alternatore, o meglio ancora l’inverter. Non facciamoci spaventare dei nomi, in realtà il loro funzionamento e la loro installazione può rivelarsi più semplice del previsto…

