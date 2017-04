Vincere un TAG Heuer al VELAFestival? Facile, basta partecipare alla VELACup

La VELACup 2017 nell’edizione di Santa Margherita in occasione del VELAFestival sarà una grande festa della vela, alla quale tutti potranno partecipare con qualsiasi mezzo a propulsione velica: deriva, cabinato, monoscafo o multiscafo, barca da crociera estrema o racer puro, insomma c’è spazio per tutti. Se ciò non bastasse, a rendere il piatto più gustoso ci pensa un prestigioso premio a sorteggio.

C’è un motivo in più per venire al VELAFestival a Santa Margherita Ligure dal 4 al 7 maggio, chiunque può vincere l’orologio icona della manifestazione, il meraviglioso cronografo TAG Heuer AQUARACER nella sua ultima versione. Come fare? Basta partecipare alla grande festa della vela in mare, la VELA Cup, sabato 6 maggio.



Qualsiasi barca da 3 metri in su può prendere parte alla manifestazione sportiva più affollata del Tirreno, non c’è bisogno di null’altro. E puoi vincere il cronografo TAG Heuer AQUARACER indipendentemente dal tuo risultato, primo o ultimo non conta. Nel puro spirito #DontCrackUnderPressure, che caratterizza l’animo sportivo di TAG Heuer condiviso dalla VELA Cup.

Il cronografo icona del VELAFestival verra’ infatti estratto a sorte tra tutte le barche che partecipano alla VELA Cup di sabato 6 maggio, durante la grande festa della premiazione della regata per tutti e al successivo VELA Cup Party. SCOPRI QUI COME ISCRIVERTI ALLA VELA CUP SCOPRI CHI PUO’ PARTECIPARE

