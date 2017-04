Nessun compromesso sulla qualità: quattro barche usate per chi non si accontenta mai

C’è chi vuole spendere poco e c’è invece chi non si accontenta di una barca qualsiasi ma punta in alto, molto in alto. In questo caso non per forza occorre rivolgersi al nuovo ma si può valutare anche le offerte che arrivano dal mercato dell’usato. Curiosando su Topboatmarket.com abbiamo trovato quattro barche che potrebbero accontentare le necessità dei più esigenti: performance, customizzazione, costruzione ad alta tecnologia, grande comfort, se state cercato una barca su un segmento medio-alto di mercato, con queste caratteristiche, ne abbiamo quattro che potrebbero fare per voi.

Soto 48

Basterebbe il nome per dire tutto. Javier Soto Acebal è uno dei migliori interpreti a livello internazionale del segmento performance cruiser o performance puro. Creatore di barche di grande successo, ha disegnato anche questo 48 piedi completamente custom. Una barca di classe dove le performance sono il lusso che si unisce al designed ad un buon comfort. Ideale per crociere sportive o regate offshore, per chi ha deciso di dimenticarsi del tutto l’uso del motore. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Class Yacht 53

Barca ideale per lunghissime navigazioni, del resto la firma di Finot è nota anche per avere disegnato barche , molti open da regata, per navigare in oceano. Barche mai banali, dotate di grande personalità come questo Class Yacht 53. Tuga accennata, bordo libero non esagerato, pozzetto sportivo e volumi potenti a prua per affrontare al meglio l’onda oceanica. Una barca forse non per tutti, ma per gli intenditori e gli amanti di un certo tipo di navigazione. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Centurion 40 S

Una barca su un segmento di mercato inferiore, anche come metraggio, ma comunque in linea con le caratteristiche di questa selezione dove la qualità viene prima di tutto. Berret & Recopeau firmano questo progetto con un’estetica che forse non piace a tutti ma è altamentr caratterizzante per le linee della barca, con una poppa inconfondibile ed un po’ retrò. Una barca perfetta per chi vuole navigare ma non si accontenta del solito “crocierone” senza anima. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Grand Soleil 56

Una barca dove l’eleganza viene prima di tutto. Philippe Briand ha firmato questo 17 metri per i Cantieri del Pardo, una barca che non passa certo inosservata se la incontriamo in mare. Inconfondibile il disegno della tuga, bassa in coperta che si chiude in prossimità dell’albero, dotata dei caratteristici oblò ovali ravvicinati. Una barca dotata di grande comfort ma anche di performance buone, soprattutto con vento medio-forte. Perfetta per lunghe crociere, comode e veloci. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

RESTA AGGIORNATO E LEGGI TUTTE LE NEWS DI BARCHE E CANTIERI