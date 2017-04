I Malingri a bomba in Atlantico: aumenta il vantaggio sul record

I Malingri volano e macinano miglia, con medie di percorrenza superiori alle 200 miglia sulle 24 ore. Il meteo fino adesso si è rivelato perfetto, con un buon flusso di Aliseo prossimo ai 20 nodi che ha consentito a feel Good di tenere ottime velocità, costantemente superiori ai 10 nodi.

IL VIDEO DOPO 24 ORE

La buona, e conseguente, notizia è che il vantaggio sul record precedente prende forma e oggi si è assestato sopra le 70 miglia a tre giorni dalla partenza.

Un vantaggio ovviamente non rassicurante ma che tiene alto il morale e conferma le buone scelte di rotta fatte da Vittorio e Nico Malingri, che stanno navigando su una traiettoria decisamente più a sud rispetto a Yves Moreau e Benoit Lequin che nel 2007 hanno compiuto la traversata in 11 giorni, 11 ore, 25 minuti e 42 secondi. Una scelta dettata dall’intensità dell’Aliseo, che tuttavia tra poco potrebbe iniziare a calare impegnando i Malingri in un’attenta valutazione della traiettoria migliore da tenere per continuare a macinare miglia e restare in vantaggio sul tempo di riferimento.

Potete seguire “il Vecchio e il Nano” QUI

