Winch bloccato mi hai rotto: adesso ti smonto e ti pulisco!

In caso di utilizzo intenso la pulizia dei winch andrebbe effettuata almeno una volta l’anno, soprattutto se la nostra barca resta in mare tutto l’anno, attaccata dalla salsedine costantemente. è importante eseguire l’operazione con ordine, appuntandosi la sequenza delle componenti che andiamo smontando dal winch. Per smontare e manutenzionare un winch possono essere utili i seguenti strumenti: guanti in lattice, chiavi di varia misura, un giravite di dimensione adeguata alle viti su cui andremo a lavorare, un martello, gasolio, un secchio per riporre le varie componenti che smontiamo, dei pennelli ed uno spazzolino.

COME SMONTARE IL WINCH

La prima, ed obbligata, operazione è quella di smontare la vite centrale, solitamente a taglio, che blocca la campana.Una volta estratta questa, occorre poi sfilare i cuscinetti a rullo per verificarne l’usura e l’eventuale gioco in fase di azione. A questo punto possiamo decidere di lavare il winch ancora attaccato in coperta o, molto meglio, svitare i controdadi sottocoperta, staccarlo, ed immergerlo insieme a tutti i suoi componenti nel secchio con una quantità di gasolio sufficiente ad immergerli completamente.

LA PULIZIA

Una volta tolti i vari blocchi e smontato completamente il verricello, con lo spazzolino ed il pennello possiamo fare la pulizia negli angoli più nascosti degli ingranaggi, eliminando lo sporco ed i residui del vecchio grasso. Ne possiamo approfittare per pulire la coperta sotto il winch e

verificare che i fori per i perni siano in ordine. Una volta che inizieremo a rimontare il winch è importante ricordarsi di guarnire la sua base a contatto con la coperta con del nuovo materiale isolante per scongiurare le infiltrazioni.

LE PARTI DEL WINCH