Quattro giorni alla chiusura delle semifinali del Velista dell’Anno: votate, votate!

Erano in 100, grazie ai vostri quasi 20.000 voti sono rimasti in 25. Adesso il gioco si fa davvero duro al Velista dell'Anno, il premio più prestigioso della vela italiana, che quest'anno taglia il traguardo delle 25 edizioni (qui le storie di tutti i vincitori passati). Siamo giunti infatti alle fasi conclusive di queste semifinali, manca infatti pochissimo alla chiusura delle votazioni prevista per il 14 aprile, alle ore 12.

Toccherà adesso alla Giuria valutare la classifica, il profilo dei velisti, e sceglirne cinque da portare in finale. Il Velista dell’Anno se lo aggiudica colui che, sulla base delle vostre preferenze (che potrete esprimere nel sondaggio linkato qui sotto, risulterà essere il velista che più vi ha emozionato. Dopo le prime due fasi di voto, in cui le vostre preferenze avevano carattere vincolante, adesso hanno valore consultivo. Cosa succede adesso? I 5 velisti selezionati dalla Giuria saranno vincitori di cinque diversi premi, ma solo uno di loro sarà il Velista dell’Anno 2017. Sarà svelato, in occasione del VELAFestival (dal 4 al 7 maggio a Santa Margherita Ligure: info su www.velafestival.com), durante la Serata dei Campioni (venerdì 5 maggio alle ore 19), il Velista dell’Anno TAG Heuer 2017 e tutti i vincitori degli altri premi (Performance, #don’tcrackunderpressure, Innovation e Young). Abbiamo scritto anche troppo, ora tocca a voi, di nuovo!

IL METODO DI SELEZIONE

Classifiche, articoli e segnalazioni di voi lettori alla mano, in redazione abbiamo fatto un resoconto della stagione passata individuando 100 “nomination” tra regatanti, derivisti, armatori, marinai (i velisti oceanici o chi ha dato sfoggio di abilità nel “navigare lungo”), progettisti e costruttori. In alcuni casi ci siamo sentiti in dovere di candidare anche delle barche con una storia speciale (d’altronde ogni appassionato sa che la barca ha un’anima e che senza la barca il velista può combinare ben poco). Dopo la prima fase, dal 31 gennaio al 15 febbraio, ne sono rimasti in gara solo 50. Poi da 50, nel corso della seconda fase (3-15 marzo), ne avete scelti 25. Scoprite chi sono e poi votate nel sondaggio, che sarà attivo fino alle ore 12 del 14 aprile. In calce trovate, descritto da un’infografica, il funzionamento del Velista dell’Anno e le fasi di votazione. Per il voto, che potrà essere dato a un solo candidato, vi verrà chiesto di inserire la vostra mail.

COME FUNZIONA IL VELISTA DELL’ANNO

(CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA)

Ognuno dei vincitori sarà premiato con un cronografo impermeabile ad alta precisione TAG Heuer Aquaracer Calibre 5 (foto a lato), in grado di resistere fino a 300 metri di profondità.

