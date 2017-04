Partiti! Vittorio e Nico Malingri, “il Vecchio ed il Nano”, sono partiti da Dakar all’assalto del record Dakar-Guadalupe con Feel Good, cat non abitabile di 20 piedi costruito da Vittorio. Il tempo di riferimento è detenuto dai francesi Yves Moreau e Benoit Lequin che nel 2007 hanno compiuto la traversata in 11 giorni, 11 ore, 25 minuti e 42 secondi (Vittorio Malingri nel 2008 stabilì, sullo stesso percorso, il primato in solitario con il tempo di 13 giorni, 17 ore e 48 minuti).

“In generale il vento non sarà fortissimo, a parte alcuni momenti in cui sono previsti 20/22 nodi, e davanti ai temporali tropicali in cui per un momento si possono subire raffiche anche di 40 nodi o più, la maggior parte della navigazione si svolgerà con 15 o meno nodi, e dovremo tirare fuori il massimo dal nostro Feel Good”, ha dichiarato alla vigilia Vittorio Malingri. Ai primi rilevamenti la coppia ha già circa tre miglia di vantaggio frutto del buon flusso lungo le coste del Kenya.

Il routage ipotetico li porterà a fare una parabola dentro l’aliseo, alla ricerca di un’intensità media costante, Aliseo che in teoria dovrebbe rinforzare oltre i 15 nodi nella seconda parte di percorso anche se le previsioni sul lungo periodo non sono ancora attendibili.

Potete seguire “il Vecchio e il Nano” QUI

