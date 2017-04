Mi chiamo stopper: grazie a me bastano pochi winch e comando tutto

L’avvento degli stopper tra le attrezzature veliche ha radicalmente modificato i piani di coperta. Oggi grazie a questo accessorio, su barche anche di buone dimensioni, bastano due winches soli per comandare tutte le manovre. Escluse quelle delle scotte del genoa.

La funzione dello stopper è infatti quella di bloccare la manovra a monte del winch, liberando lo stesso winch dalla cima, una volta messa in tensione. E così gli stopper proliferano in coperta.

UNA SOLUZIONE PER OGNI MANOVRA

Tutte le aziende ne producono modelli singoli, doppi e tripli e a bordo di ogni barca di almeno 8 metri ce ne sono cinque o sei.

Questo accessorio si è molto evoluto in questi anni e ha dovuto adeguarsi alla nuova generazione di cime in materiali come spectra, kevlar e derivati che hanno aumentato di molto il loro carico di rottura, diminuendo la sezione.

E quindi aumentando notevolmente le tensioni nel meccanismo di blocco della cima dello stopper. Inoltre i modelli…

