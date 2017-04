Antigrip in coperta, tutte le soluzioni per evitare scivoloni

Antigrip. Il problema dell’antiscivolo è comune sia alle barche utilizzate in regata che in quelle che navigano solo in crociera. L’azione congiunta del calpestio con quella degli agenti atmosferici gradualmente arrotondano la superficie della nostra coperta provocando fastidiosi problemi di aderenza anche a barca asciutta. E’ una cosa che accade più rapidamente sulle barche da regata. Ma sul lungo periodo è comune anche per i cruise.

UNA SOLUZIONE ANTIGRIP A BUON PREZZO

Rifare l’antiscivolo su una barca è un’operazione che può rilevarsi costosa e richiede l’intervento di un cantiere o di un professionista. Se riteniamo che non è ancora arrivato il momento di un’operazione invasiva? Possiamo migliorare la superficie della nostra coperta applicando in dei punti precisi dell’antiscivolo adesivo. In commercio ne esistono di varie forme e misure, è facile e veloce da applicare e può rappresentare una soluzione semplice e duratura….

