Il 2017 per l’Italia è l’anno dei mondiali di vela: il mondiale ORCi, quello Melges 32, il J70, il mondiale Tp 52 e quello Moth, per chi pratica la vela come lavoro o la fa da amotre ad alto livello c’è l’imbarazzo della scelta, ma che dire delle regate per tutti invece? Non solo manifestazioni per super professionisti, la stagione agonistica ha in calendario anche appuntamenti interessanti, e di vario livello tecnico, che coinvolgeranno migliaia di velisti in giro per lo Stivale. Ne abbiamo scelte alcune qui sotto, trovate le 30 regate per tutti che vi consigliamo. Nell’ordine troverete la denominazione della regata, la data, le classi ammesse, il luogo e l’indirizzo di riferimento. Vi divertirete di certo! Partecipate, velisti, partecipate.

Campionato Nazionale dell’ Adriatico, 7-9 aprile, ORC, Ravenna, www.cvr.ra.it

La Ottanta , 8 aprile, ORC-IRC-Libera, Caorle, www.cnsm.org

Roma per Tutti, 9 aprile, ORC-IRC, Riva di Traiano, www.romaper2.com

Chioggia – Rovigno, 21-25 aprile, ORC-IRC, Chioggia, www.portodimare.org

Portofino International Week, 21-25 aprile, ORC-IRC-J80, Portofino, www.circolonauticorapallo.it

La Lunga Bolina, 22-25 aprile, ORC-IRC, Riva di Traiano, www.lalungabolina.it

Trofeo Punta Stendardo , 29-30 aprile, ORC, Gaeta, www.yachtclubgaeta.it

Campionato Naz. Basso Tirreno, 28 aprile-1 maggio, ORC-Gran Crociera, T.Imerese www.campionatoalturatirrenoionio2017.it

Regata dei Tre Golfi (Rolex Capri Sailing Week), 5-7 maggio, ORC-IRC, Napoli www.rolexcaprisailingweek.com

La Duecento, 5-7 maggio, ORC-IRC, Caorle, www.cnsm.org

VelaCup/Vela Festival, 6-7 maggio, Classe Libera, S.Margherita Ligure, www.velacup.it

Camp. Naz. Tirreno (Rolex Capri Sailing Week), 10-13 maggio, ORC, Capri www.rolexcaprisailingweek.com

Coppa dell' Adriatico, 12-14 maggio, ORC, Chioggia, www.portodimare.org

Ravenna-S.Giovanni in Pelago , 19-21 maggio, ORC/LIBERA, Ravenna www.ravennayachtclub.com

La Cinquecento, 28 mag-3 giugno, ORC-IRC, Caorle, www.cnsm.org

151 Miglia , 1-3 giugno, ORC-IRC, Livorno, www.151miglia.it

Coppa Italia Minialtura , 3-4 giugno, ORC-IRC, Chioggia, www.portodimare.org

Regata delle Torri Saracene, 3-5 giugno, ORC, Torre del Greco www.regatatorrisaracene.it

Brindisi – Corfù, 7-9 giugno, ORC, Brindisi, www.brindisi-corfu.it

Vela Cup Trofeo Mariperman, 10 giugno, Classe Libera, Portovenere, www.velacup.it

Giraglia Rolex Cup, 11-18 giugno, ORC-IRC, Sanremo – STropez-Genova, www.yci.it

Campionato Italiano Vela d'Altura, 21-26 giugno, ORC, Monfalcone www.campionatoitalianoaltura2017.it

Regata dei Ciclopi, 23-25 giugno, ORC, Tropea, www.circolovelicosantavenere.it

Vela Cup Venezia Summer, 8 luglio, Classe Libera, Venezia, www.velacup.it

Vela Cup Trofeo Formenton, 20 agosto, ORC-IRC, Porto Rafael, www.velacup.it

Roma-Giraglia, 7-10 settembre, ORC-IRC, Riva di Traiano, www.cnrt.it

RiGaSa – Rimini, 8-10 settembre, ORC-IRC, Rimini, www.circolorimini.altervista.org

Centomiglia, 9-10 settembre, ORC-Classi libere, Lago di Garda, www.centomiglia.it

Vela Cup, 16 settembre, Classe Libera, Marina di Pisa, www.velacup.it

16 settembre, Classe Libera, Marina di Pisa, www.velacup.it Barcolana, 29 sett-8 ott, Classe Libera, Trieste, www.ycadriaco.it