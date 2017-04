Mi faccio la barca con 10 mila euro: quattro usate per fare scattare la scintilla

A volte per realizzare un sogno non servono grandi capitali, ma possono bastare 10 mila euro. Questa puntata dedicata alle barche usate, tratte da topboatmarket.com , ci condurrà attraverso una selezione di piccole barche in vendita ad una cifra abbordabile per un pubblico ampio. Adatte al campeggio nautico, perfette per i laghi o per brevi e divertenti navigazioni in mare, queste sono le barche che possono accendere la scintilla e fare scattare l’amore incondizionato per il mondo della vela. Spesso infatti anche grandi armatori hanno iniziato da un piccolo grande amore, magari un barchino di 7 metri sul quale hanno scoperto il piacere della navigazione.

Nytec 23

Carrellabile e facice da gestire, il Nytec 23 è una barca che può sorprendere: il progetto di Silverio della Rosa, ideato sul finire degli anni 80′, è una barca di 7,20 mt capace di buone performance e dotato di una cuccetta doppia. Fu prodotta sia con armo in testa d’albero, più cruise, sia con un piano velico sportivo a 9/10. Perfetta per chi vuole iniziare col mondo della vela o anche per un impiego come barca scuola facile e divertente. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Dalò D772 Regata

Stiamo parlando di un 7,72 metri del 1988, tra le barche in vendita sul Lago di Como. Una vera e propria occasione, un progetto di Fontana, Navone e Maletto, progettisti di Coppa America. E’ l’ideale per uscite in amicizia e brevi crociera o divertimento in regata: una barca davvero facile da gestire, un cabinato sportivo che si ispira alle linee dell’ultimo periodo IOR, una barca abbastanza presente sui laghi italiani, Como in particolare. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Echo 21

Prodotto da Soleri Composites, questo piccolo cabinato sportivo di 6,25 è perfetto per provare l’esperienza del campeggio nautico e le prime navigazioni a vela con una barca semplice da gestire e comoda da trsportare. L’Echo 21 è infatti facilmente carrellabile ed è dotata di un sistema rapido per abbattere l’albero. Perfetta per un weekend sul lago o in riviera. E’ dotata di una deriva che può essere rientrata quasi completamente e consente di portare la barca anche sui bassi fondali. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Winning Cat

Questo piccolo barchino di 6.36 è il più economico della nostra selezione di barche in vendita ma anche il più originale. Conosciuto anche come Farr 640, progettato dal mitico Bruce, è dotato di albero rotante senza sartie e nessuna vela a prua. Una barca sperimentale capace di sprigionare buone performance.

La posizione dell’albero molto avanzata lascia spazio ad una randa dalle dimensioni importanti e dall’allunamento pronunciato. Ideale per chi cerca adrenalina a buon prezzo e vuole mettersi alla prova su una barca veloce e decisamente sportiva. Da provare sui laghi. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA