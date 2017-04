Velista vintage o festaiolo? Sono arrivate le T-Shirt per te, ecco come averle

Velisti guardate cosa bolle nel nostro pentolone! Abbiamo deciso di realizzare per voi due T-Shirt griffate VELA: la prima è quella della VELA Cup, con cui potrete anche vestire il vostro equipaggio, la seconda è l’edizione speciale “vintage” Vela 75, in puro stile velista anni ’70, il periodo d’oro della vela epica. Disponibili in colori diversi, potrete anche personalizzarle con stampe e ricami! Scopriamo di più:

LA T-SHIRT DELLA VELA CUP

Vesti la tua barca e il tuo equipaggio con la mitica T-Shirt della VELA Cup, le magliette icona della regata più affollata e prestigiosa dell’estate 2017 . Se vi iscrivete subito alla VELA Cup di sabato 6 e domenica 7 maggio a Santa Margherita ne troverete una bianca in omaggio nella gift bag della Musto.

Ma potete acquistarne anche per tutti quelli che sono a bordo con voi e da regalare anche agli amici (ve ne saranno grati!). Potete scegliere tra quattro colori (bianco/rosso/blu navy/azzurro) e in quattro taglie (S/M/L/XL).

Prezzi speciali per chi le acquista ora:

1 T-Shirt a solo 15€ anzichè 30€

4 T-Shirt a solo 56€ anzichè 120€

6 T-Shirt a solo 76€ anzichè 180€

8 T-Shirt a solo 96€ anzichè 240€

LE PUOI ANCHE PERSONALIZZARE CON UN RICAMO O CON UNA STAMPA

Ma le possibilita’ per diventare un elegantissimo velista non sono finite, puoi anche personalizzare le T-Shirt della VELA Cup direttamente on line con un pratico sistema esclusivo che ti mostra in anteprima il risultato. Scegli il colore (bianco/rosso/blu navy/azzurro), la taglia, il tipo di ricamo o la stampa (consigliato il nome della barca) e la posizione dove lo vuoi e… il gioco e’ fatto.

Ma non è finita qui…

LA T-SHIRT VELA 75

E’ infatti arrivata la T -Shirt del VELAFestival: si chiama “VELA 75”, ed e’ il simbolo del VELAFestival 2017. E’ già un’icona perche’ richiama lo stile degli anni 70, il periodo storico della vela epica. La stampa in rosso “VELA 75” e’ posizionata sulla schiena, nella massima grandezza possibile, proprio come le T-Shirt delle grandi regate d’altura indossate di grandi campioni come Tabarly, North, Grael, Pelaschier, Chichester, Knok Johnstone.

IL PERCHE’ DEL 75

Abbiamo realizzato questa iconica maglietta bianca con ile cifre 75 oltre al logo VELA disegnato dal grande designer Bob Noorda, perche’ richiama al 1975, anno di nascita della nostra rivista (da qui l’abbinamento 75′ al marchio VELA). Meglio non perderle questa occasione, sarà la T-Shirt culto dell’estate. Questo e’ il primo passo per entrare a pieno titolo nel grande equipaggio del VELAFestival e del Giornale della Vela.

Se volete essere in linea con lo spirito da vero velista che si ispira agli yachtsman che hanno fatto la storia della vela, non perdete tempo, scegliete una di queste offerte speciali, per voi, per il vostro equipaggio, amici e famiglia:

Anche in questo caso, prezzi speciali di lancio:

1 T-Shirt “VELA 75” a solo 15€ anzichè 30€

4 T-Shirt “VELA 75” a solo 56€ anzichè 120€

6 T-Shirt “VELA 75” a solo 76€ anzichè 180€

8 T-Shirt “VELA 75” a solo 96€ anzichè 240€

SE TI ABBONI ORA AL GIORNALE DELLA VELA LA T-SHIRT “VELA 75” E’ GRATIS

E se vi abbonate adesso al Giornale della Vela con una delle vantaggiose formule per l’estate 2017 non avete bisogno di acquistarla, la riceverete in regalo.