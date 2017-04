Era solo questione di tempo e anche gli Optimist avrebbero sperimentato i foil. Del resto le immagini che vi proponiamo trasmettono un divertimento contagioso e la misura dell’Optimist è ideale per sperimentare nuove soluzioni. Il video è stato diffuso in rete dallo svedese Axel Rahm e mostra un Optimist in fasi prolungate di full foiling.

La notizia segue quella che vi avevamo dato qualche settimana fa e conferma l’Optimist come una perfetta barca laboratorio per sperimentare soluzioni alternative sull’idrodinamica e le appendici. In questo caso infatti la classica deriva è stata sostituita da un’appendice a T rovesciata.

