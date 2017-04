Impiombatura, tutte le tecniche per non combinare pasticci (e cosa usare)

Per una drizza, per un rinvio del paterazzo in tessile o più semplicemente all’ormeggio. Le impiombature possono servire in diverse situazioni. Ed è utile conoscere due tipologie di realizzazione per potere essere indipendenti in caso di bisogno.

L’ IMPIOMBATURA AD OCCHIO

Esistono molte tecniche per impiombare una cima. Molte spaventano i marinai per la loro difficoltà e allo stesso tempo rendono orgogliosi chi è in grado a farne almeno una. Una delle impiombature più semplici, quella ad “occhio” su una cima a refoli, è prevalentemente utilizzata sulle cime d’ormeggio.

Di norma si usa per inserire una redancia o per creare semplicemente una grande asola. Gli attrezzi utili sono pochi, ci vuole una caviglia che serve per far passare i legnoli della cima,un nastro o un tagliacime a caldo, del filo, un metro (o un buon occhio..) ed eventualmente una forbice…