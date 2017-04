Ancora la traversa anteriore, come a San Francisco ma per fortuna senza conseguenze per nessun membro dell’equipaggio, da quanto si apprende dalla comunicazione ufficiale del team. Brutto incidente alle Bermuda per Artemis Racing, che ha letteralmente distrutto il suo AC45 impiegato per mettere alla prova alcune soluzioni che verranno poi applicate sull’AC50.

Il team si stava allenando alle Bermuda quando il 45 è letteralmente imploso: nella foto che vi proponiamo, postata da Sailing Anarchy, si nota l’airbag aperto, in testa all’ala, che avrebbe dovuto consentire al catamarano di restare sdraiato a 90 gradi se si fosse trattato di una scuffia classica.

