Pesci di Aprile… e Lische di Aprile. Chi ci è cascato?

A proposito di pesci di aprile… chi di voi ha creduto alla nostra “bufala” dei tre polacchi pazzi che avevano intenzione di compiere la traversata oceanica in retromarcia a vela?

In tanti ci sono cascati, nonostante l’articolo fosse costellato di indizi che facessero pensare a una burla (a cominciare dai nomi “ittici” dei protagonisti e della barca), e il link finale al “pernacchione” di Alberto Sordi. Ad ogni modo, ormai si tentano record oceanici di ogni tipo e chissà che il nostro articolo non diventi fonte di ispirazione per qualche “pazzo” vero…

LA BURLA DI LISCA BIANCA

Ma non siamo stati i soli a scherzare. I nostri amici dell’Associazione Lisca Bianca, ancora in lizza per il Velista dell’Anno, hanno pensato bene di fare uscire un’edizione “speciale” da primo aprile del Giornale della Vela, con tanto di copertina interamente dedicata alla mitica barca con cui Sergio e Licia Albeggiani compirono il giro del mondo negli anni ’80, corredata da articolo farlocco a firma di Mario Rossi che raccontava la vittoria di Lisca Bianca al Velista dell’Anno. Leggete qua sotto!

Qualcuno ci ha chiamato chiedendoci lumi! Tranquilli, anche questo era un pesce d’aprile! Nulla è deciso, potete votare i 25 candidati nella semifinale del Velista dell’Anno a questo link!