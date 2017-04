VIDEO Paura e delirio a King Harbor: sbattuti contro il molo da un’onda violentissima una barca a vela stava tentando di rientrare a King Harbour (in California, presso Redondo Beach). Le condizioni meteomarine sono piuttosto impegnative: l’equipaggio non riesce a governarla, prova ad ammainare la vela di prua senza riuscirci, fino a che la barca non viene violentemente sbattuta contro il molo di Redondo, scuffia ed è un disastro (da minuto 2.00). I quattro velisti che erano a bordo, per fortuna, hanno raggiunto la spiaggia sani e salvi.

PAURA E DELIRIO A KING HARBOR

