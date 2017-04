Futuna 50: l’ocean cruiser in alluminio secondo Marc Lombard

Al momento è ancora in cantiere, ma ci aspettiamo di vederlo in acqua molto presto. Il nuovo Futuna 50, disegnato dalle esperte mani oceaniche di Marc Lombard, è l’imbarcazione più piccola del cantiere francese famoso per la costruzione in alluminio dei suoi scafi one-off.

Guardando le linee della carena (linee d’entrata sottili, massima superficie al galleggiamento, baglio massimo ridotto a barca sbandata) sembra erediterà dalle sorelle maggiori una predilezione per le andature portanti, nelle quali sarà capace di essere stabile e veloce.

Sottocoperta la prima caratteristica che si nota è il salone rialzato che regala una vista a 360 gradi sul mare e si accompagna a linee moderne ed eleganti. Il baglio massimo verso poppa associato alla doppia pala del timone assicura un buon controllo dell’imbarcazione al timone per il massimo piacere in navigazione. L’armo frazionato 9/10 è disponibile con boma e albero in carbonio.

Ben pensata anche internamente, con un pozzetto ampio e sicuro, ampi spazi per lo stivaggio e una costruzione in alluminio che regala il massimo della sicurezza, il nuovo Futuna 50 è la barca perfetta per un giro del mondo in totale comfort, sicurezza e velocità.

SCHEDA TECNICA

Lft 16,54 m

Lunghezza scafo 14.05

Larg. 4,67

Disloc. 10,5 t

Motore 40/55 cv

Serbatoi acqua 2×210 l

Serbatoi carburante 2×160 l

Sup. randa 64 mq

Sup. genoa 67 mq

Sup. trinchetta 34 mq

Supe genanker 115 mq

Costruzione scafo Alluminio

Costruzione Coperta GPR Sandwich

www.futuna-yachts.com