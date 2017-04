Ok, li metterete anche al polso ma… non chiamateli orologi!

Per avere sempre la situazione sotto controllo e a portata… di polso: ecco smartwatch, gps da polso, aiuti analogici e orologi da regata per ogni genere di velista! Molto più di semplici orologi, sono quasi dei veri e propri computer da polso, in grado di fornire un valido aiuto in navigazione ed un supporto agli strumenti tradizionali.

GARMIN QUATIX 3

Definirlo orologio è molto, molto riduttivo. Il Quatix è completo di ricevitore GPS integrato ad altissima sensibilità, funzioni wireless per il controllo remoto della strumentazione di bordo e condivisione dei dati NMEA 2000. Oltre alle funzioni altimetro, barometro, bussola su tre assi, sensore di temperatura, informazioni sulle maree, potrete attivare persino il MOB (Man Over Board) e gestire in remoto le action cam Virb. Ma non è finita qui: per i regatanti sono previste le funzioni countdown regata, linea di partenza virtuale e rotta sulle mure opposte. Può essere un valido aiuto agli strumenti di bordo e un valido supporto alla nostra navigazione, comodamente indossabile al polso…

