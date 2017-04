L’Atlantico a vela… in retromarcia! L’insana avventura di tre polacchi pazzi

Adesso possiamo dire di averle viste tutte. Dopo gli annunci dell’impresa di Matt Kent (l’Atlantico su una barca di 1,06 metri) e dell’italiano Dario Noseda (la transatlantica solitaria in Star), è di stamattina la news, riportata dal quotidiano polacco ryba.pl, secondo la quale tre amici, a bordo di un piccolo cabinato (oggi si chiamano minialtura), starebbero progettando la traversata atlantica in… retromarcia a vela.

CELEBRITA’ LOCALI

Avete capito bene, in retromarcia. Wassilji Peshowsky, Dariusz Chernya e Christof Murenskji, tre amici di Rydzewo, sul lago Niegocin, si starebbero allenando duramente (come mostra la foto sopra) per l’impresa.

“Sono delle celebrità locali”, si legge su Ryba, “Peshowsky e i suoi amici avevano questa idea da molto tempo, pensate che ai campionati nazionali di minialtura hanno persino corso una prova in retromarcia a vela. E non hanno nemmeno chiuso ultimi! Finalmente uno sponsor, che progetta cambi per automobili e ha fiutato il ‘business’ della retromarcia, ha creduto in loro”.

SU UN METEOR IN RETROMARCIA

Su un piccolo Meteor (battezzato “Backfish”) partiranno, presumibilmente intorno alla metà di Novembre, da Las Palmas de Gran Canaria in direzione Capo Verde. Da qui la traversata fino a Saint Lucia (Caraibi). Quasi 3.000 miglia in retromarcia a vela!

La barca sarà costellata di action-cam per documentare che tutto avvenga, effettivamente, in retromarcia a vela. “Dovremo sperare che l’aliseo sia costante. Se ruotasse verso nord”, ha spiegato Chernya, “finiremmo per dover far rotta sulla costa brasiliana, se ruotasse verso sud potremmo finire in Carolina!”.

Il boma potrà essere fissato alle sartie con una ritenuta, ma i tre hanno già fatto sapere che si daranno il cambio per trattenerlo manualmente, mentre un membro dell’equipaggio starà al timone. Pazzi completi!

(P.d.A.)

Per saperne di più sulla loro avventura ai limiti dell’incredibile, potete cliccare qui