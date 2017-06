In risposta alla lettera del nostro lettore Adriano Tagliavento, decisamente polemico sulla nuova direzione che ha preso la Coppa America (qui tutti i particolari e la succitata lettera), pubblichiamo una bella risposta che ci è stata inviata per mail da Giovanni Fontana. Siete d’accordo con la sua opinione di “progressista”?

MA QUALE SCANDALO! QUESTA E’ LA COPPA, BABY

Carissimi,

Il vostro Adriano Tagliavento, lettore acclamato dal popolo del web, probabilmente è rimasto fermo a quella notte italiana del 20 settembre 2013 quando, a San Francisco, Emirates Team New Zealand arrivò a un miglio dal traguardo e dalla vittoria dell’America’s Cup. Forse il vostro, non avendo accettato il verdetto di quell’edizione, dimentica che il defender, il quale ha conquistato la coppa sull’acqua al termine di una delle rimonte più incredibili nella storia della vela e dello sport, oggi si chiama Oracle Team USA. Da sempre il defender fa e disfa la coppa a suo piacimento, fin da quel lontano 22 agosto 1851 quando chi vinse ne cambiò il nome, da Coppa delle 100 Ghinee in America’s Cup.

Vi scrivo quindi perché trovo l’opinione del vostro lettore eccessivamente condizionata da un certo romanticismo e da una visione che a fatica si sposa con la velocità che contraddistingue il cambiamento della vela moderna. Tagliavento cita infatti un’epoca e nomi che, se da un lato hanno fatto la storia della vela e dell’America’s Cup, poco o nulla hanno a che fare con l’evoluzione moderna del nostro sport.

Potrà piacerci o meno, ma nel mondo della vela stanno cambiando non solo le barche ma anche i velisti e soprattutto gli armatori. I moderni Tycoon nulla hanno a che vedere con personaggi alla Alan Bond, Bertelli o Gardini: i tempi d’oro dello yachting, delle sfide romantiche, sono passati, navighiamo ormai da tempo in un’altra era.

Prorompente si fa strada sempre più forte la “generazione foil”: velisti giovani, forse meno marinai dei loro colleghi di qualche decennio fa, ma con un bagaglio tecnico decisamente multi tasking. I super professionisti di oggi si muovono dai monotipi ai moth, passando per i multi e la vela oceanica, senza mai dimenticare il principio basilare degli anni che stiamo vivendo: velocità, velocità, velocità.

Non credo che sia più in discussione il dibattito foil o non foil, ampiamente superato dai dati empirici che certificano questa tecnologia come straordinaria in termini di incremento delle performance. Risulta quindi francamente inconcepibile l’opinione di molti che invocano un ritorno ad un passato da “età dell’oro”, quando le barche da Coppa America bolinavano a 9 nodi ed i velisti erano più marinai. La tecnologia nel mondo della vela, come in tutti i settori della conoscenza umana, è fatta per guardare avanti.

L’America’s Cup da questo punto di vista rappresenta un paradigma perfetto, essendo stata da sempre una competizione dove la tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale. I futuri AC50 vengono criticati perché considerati delle barche con una monotipia troppo stretta, in controtendenza con la tradizione che in effetti ha sempre previsto delle box rules che lasciavano ampi margini di manovra ai progettisti. Il particolare a mio avviso enormemente trascurato e sminuito è quello delle appendici: il fatto che queste saranno a libera scelta dei progettisti, sia pur entro certi limiti, conserva lo spirito originario della coppa. Sulla scelta della forma giusta dei foil si decideranno le sorti della regata e saranno i progettisti, e i velisti più bravi, a vincere la partita, come è giusto che sia e come è sempre stato. Dove sta quindi lo scandalo di questa America’s Cup?

Il fatto di introdurre numerosi elementi One Design non può che essere accolto con favore se si riflette con razionalità su alcuni punti: i futuri AC50 navigheranno probabilmente con punte superiori ai 40 nodi e le piattaforme dei cat tutte uguali saranno un grande elemento di sicurezza per i velisti che avranno la possibilità di spingere al massimo su un mezzo adeguatamente solido, senza le esasperazioni progettuali viste a San Francisco. Al tempo stesso gli elementi One Design ridurranno in maniera anche sensibile i costi della costruzione di questi mezzi: il pubblico che si indigna perché la coppa è frequentata oggi solo da paperoni capricciosi non ha riflettuto su questo punto? Potenzialmente, una regata meno costosa in futuro potrà attirare molti più partecipanti con un conseguente aumento dello spettacolo. E poi, del resto, la storia dell’America’s Cup è fatta quasi esclusivamente da paperoni che per ambizione personale si sono letteralmente lanciati in quest’impresa: la vecchia brocca non è mai stata nella sua storia un gioco al risparmio.

Se poi il problema è che dal famoso accordo di Londra è stato escluso (o si è autoescluso?) Team New Zealand, allora facciamocene una ragione: da sempre chi in Coppa vince decide le regole, nel bene e nel male. Si, è vero, il protocollo prevede che debba essere il defender, con il challenge of record, a stabilire modi e tempi della successiva sfida, mentre in questo caso la decisione si proietta sulle prossime edizioni il cui defender ovviamente al momento non è noto. E allora è chiaro che l’italico pubblico, indignato dalla mossa di Oracle e impotente davanti ai vani tentativi passati di Luna Rossa e delle altre sfide italiane di conquistare la Coppa, si schiererà in toto a favore di Team New Zealand. Nella speranza che i kiwi la vincano e ne cambino nuovamente le regole come, del resto, avviene da quel lontano 22 agosto 1851. E’ la coppa baby e, come sa bene sua maestà (che sarà stufa di essere chiamata sempre in causa), conta solo chi vince e non c’è secondo.

Vostro,

Giovanni Fontana