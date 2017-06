La performance è tutto. Almeno, lo è per questo kiter che ha deciso di regalare ai propri figli gemelli appena nati un ciuccio molto particolare. Si tratta di un modello ideato dal laboratorio italiano Bruce Creations, specializzato in oggetti in fibra di carbonio, dai gps a hydrofoil ultraperformanti. Chissà se all’asilo nido i due ragazzini saranno invidiati per il loro carbon-ciuccio, che ha attirato anche l’attenzione del blog internazionale Sailing Anarchy?