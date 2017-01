Perché “Oceania” è un film da vedere assolutamente

Ieri, con la scusa di accompagnare la nipotina della mia compagna, ne ho approfittato per andare al cinema a vedere un film che attendevo da tempo: l’ultimo lavoro della Disney, Oceania. Inutile nascondere che l’aspettativa fosse alta, per un amante della vela come il sottoscritto. Inizialmente il film d’animazione di Ron Clements e Jon Musker, che hanno firmato capolavori come Aladdin e La Sirenetta. avrebbe dovuto chiamarsi, anche in Italia, Moana, che in polinesiano vuol dire oceano (le barche progettate dalla più grande famiglia di marinai italiani, i Malingri, si chiamano infatti Moana).



IN BREVE

In Oceania si narra delle avventure della piccola Vaiana Waialiki, figlia ed erede del capo della piccola isola polinesiana di Motunui. Una ragazza che ha la navigazione nel sangue, ma che viene costretta dal suo rango a rimanere sull’isola fino a quando… Non vi anticipo nulla per non rovinarvi la sorpresa. Vi basti sapere che la ragazza farà coppia con un compagno davvero… divino, il controverso semidio Maui.

LA NAVIGAZIONE

Quello che mi preme sottolineare è che Oceania è un film che parla, oltre che di mitologia polinesiana (sempre affascinante), di vela e navigazione: lo spettatore viene letteralmente trasportato a bordo dei catamarani e dei trimarani polinesiani. La navigazione sia come metafora, che come piacere. E si tratta di una pellicola – dall’altissima caratura tecnica in termini di realizzazione – che sicuramente è stato realizzata da gente che sapeva di cosa si stava parlando (vedrete che ci sono punti in cui sentirete termini quali “cazza”, “strallo” eccetera): le barche strambano, ingavonano, scuffiano. E c’è persino una scena in cui il semidio fa poggiare Vaiana per far sì che la randa del suo trimarano si gonfi. Che dire? Noi velisti ce la godremo tutta! Ultima chicca: a bordo con la ragazza e Maui c’è persino un pollo, HeiHei. Appena l’ho visto non ho potuto evitare di pensare al nostro Matteo Miceli, che si è lanciato nel giro del mondo in solitario con la sua gallina! Non perdetevelo.

Eugenio Ruocco

GUARDA IL TRAILER