Bella la vita in rada, ma così è ancora meglio

Una sosta in rada deve essere sicura , deve avere un buon fondale per la tenuta dell’ancora, deve avere l’acqua pulita. Ma una volta con l’ancora sul fondo cosa fare? Ecco alcune soluzioni che ti permettono di divertirti e di trascorrere una giornata o una notte in totale relax.

Non mancare il gavitello con handy duck

HandyDuck farà tutto per voi e la vita a bordo non solo sarà molto più facile, ma sarà anche molto più sicura la manovra. Vai alla scheda prodotto

Il salotto galleggiante

Una fantastica piattaforma galleggiante da usare comodamente in rada e che diventa anche un trainabile. Disponibile anche con cuscino con portabibite e bimini acquistabili separatamente Vai alla scheda prodotto

La boa grippiale high tech

Elimina il rischio di abbandonare un’ancora incattivata sul fondo: il meccanismo di avvolgimento la rende pratica e comoda all’uso. Più informazioni

Tendalino da sole avvolgibile

Semplice installazione: agganciare il contenitore, srotolare e fissare la parte finale rigida del tessuto nella posizione voluta. Rilassarsi all’ombra. Più informazioni

Cuscino copribattagliole Bedflex

Comodissimo cuscino da inserire sulle battagliole sia in tubo che in cavo acciaio inox Vai alla scheda prodotto

Tavoli e sedie in alluminio anodizzato

Design esclusivo e concepiti per non rovinarsi nell’ambiente marino Vai alla scheda prodotto

Stabilizzatori per rollio, tieni ferma la barca

Sistema innovativo e utiile per un ancoraggio confortevole e senza rollio. Riduce i movimenti della barca all’ancora di circa il 50 % Vai alla scheda prodotto

Manica a vento XXL

Sospesa da una drizza, alta quasi due metri convoglia l’aria all’interno della barca, perfetta per arieggiare e rinfrescare gli ambienti Vai alla scheda prodotto

Deriva gonfiabile Multisport 270

L’unica deriva al mondo che diventa anche windsurf – trainabile – kayak. Venduta in oltre 20 mila esemplari è un vero gadget per tutti adulti e bambini!

Vai alla scheda prodotto

