Super Le Cleac’h a Capo Horn (e se non “voli” puoi anche stare a casa)

Alle 13.34 (ora italiana) Armel Le Cleach, sull’IMOCA 60 Banque Populaire VIII, ha doppiato Capo Horn. Lo skipper francese, in testa al Vendée Globe (il giro del mondo in solitario senza scalo), sta andando fortissimo: per raggiungere il capo più famoso del mondo (da Les Sables d’Olonne, in Vandea) Le Cleac’h ha impiegato 47 giorni e 32 minuti (17.480 miglia coperte ad una velocità media di 15,5 nodi. Ha polverizzato il precedente primato di Francois Gabart: il biondino degli oceani, vincitore del Vendée 2012/13, aveva impiegato ben 5 giorni, 5 ore e 38 minuti in più.

FOIL AFFIDABILI E POTENTI: LO DICE LA CLASSIFICA

Questo cosa significa? Che se ben gestiti, i foil sono un sicuro vantaggio, poche storie. Basta anche guardare la classifica: i primi quattro scafi sono dotati di appendici. Le Cleac’h, Alex Thomson su Hugo Boss (secondo a 762 miglia), Jérémie Beyou su Maitre Coq (terzo a 1.620 miglia) e Jean-Pierre Dick su St. Michel-Virbac (quarto a 2.111 miglia). Prepariamoci a una prossima edizione del Vendée e tutte le altre regate oceaniche nel segno dei foil.

HO STAPPATO LO CHAMPAGNE

Ora le Cleac’h si prepara all’Atlantico, dove, se lo conosciamo, cercherà di essere conservativo (dopo aver spinto sull’acceleratore per relegare a una debita distanza Thomson, che peraltro è privo di un fil). “Ho tirato fuori lo champagne una volta doppiato Capo Horn: ogni occasione è buona per brindare”, scherza Le Cleac’h. ” Mi godo il paesaggio con la terra a vista. E’ bello vedere un po’ di atmosfera terrestre”