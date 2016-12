Da 3.900 a 200.000 euro, 5 barche usate di privati che sono delle vere chicche. Dagli un’occhiata!

Ci sono delle barche particolari o storiche usate che vanno raccontate, spiegate da chi le ama e le conosce bene, ovvero il loro armatore. Per farvi scoprire queste barche abbiamo selezionato una decina di vere “chicche”, barche uniche tratte dagli ultimi annunci dell’usato pubblicati sul nostro sito Top Boat Market che vengono offerte direttamente da privati, senza intermediari. Ecco la selezione e la loro storia:

PROTOTIPO BOXER 24

Nel 1972 viene presentato questo 7 metri disegnato dal mago adriatico Epaminonda Ceccarelli. Fu un successo. Una piccola barca dalle ottime prestazioni a vela con cui si può andare anche in crociera. Il Boxer 24 in vendita, proposto da un privato, e’ ancora più prezioso perché è costruito “one off” e non di serie in vetroresina. Ha la coperta in prezioso teak ed è elegantissimo. In vendita a 9.900 euro, visibile in Adriatico meridionale. SCOPRI DI PIU’

GRAND SOLEIL 52

Dieci anni in produzione, dal 1987 al 1996, per questo modello di punta del Cantiere del Pardo, una vera “star” dell’usato. Il progetto di German Frers è uno dei più riusciti. Estetica classica e fuori da ogni moda, la linea è elegante con il bordo libero basso e una bellissima poppa. Prestazioni veliche ottime anche con vento leggero e passaggio sull’onda morbido, come si conviene a un dislocamento medio pesante. In vendita a 180.000 euro, del 1986, visibile in Adriatico meridionale. SCOPRI DI PIU’

SAMURAI

Un vero pezzo di storia della vela moderna questo 7,90 metri del 1973. Si tratta di una delle prime barche costruite in serie grazie all’arrivo della vetroresina. Disegnata da Michel Bigoin, con una chiglia che ricorda quelle dei Coppa America degli anni ’60. Albero e stralli in ottimo stato, vele in buono stato anche se datate. motore funzionante , parte al primo colpo. La barca sta bene è molto solida e ha navigato anche in oceano. A 3.900 euro, visibile in Tirreno centrale.

SCOPRI DI PIU’

TARTAN 4300

Se vi piace lo stile americano che non passa mai di moda, questa e’ la barca che fa per voi. Bellissimo esemplare dallo scafo blu navy di 13 metri del 2010 in perfetto stato. La sua classicità nasconde una barca modernissima con albero in carbonio e costruzione in infusione epoxy. Si trova nello Ionio Meridionale. A 200.000 euro. SCOPRI DI PIU’

ALPA 11,50

Negli anni ’60 l’Alpa era il più grande produttore europeo di barche a vela in vetroresina. Il progetto di questa barca dalle linee classiche ed elegantissime è del mitico studio newyorkese Sparkman&Stephens. Grandi slanci, larghezza contenuta in solo 3,20 m e una tuga molto pronunciata per dare altezza in cabina. Sottocoperta una sola cabina ?chiusa? a prua, un bagno, una grande cucina e il quadrato con divani trasformabili in cuccette oltre a una ulteriore cuccetta sotto il pozzetto. A vela, come tutti i progetti di S&S dell’epoca, predilige le andature di bolina. Perfetto, questo esemplare e’ stato ristrutturato cinque anni fa, visibile in alto Adriatico, a 33.000 euro. SCOPRI DI PIU’