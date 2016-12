Toh, chi c’è a bordo di quel “vecchio” 32 piedi? Ah, è Robin Knox-Johnston!

Bob Aylott è uno dei fotografi e videomaker inglesi più conosciuti nei circuiti di barche d’epoca. Segue da sempre gli armatori a bordo della barche durante le principali regate anglosassoni e racconta le loro storie e quelle delle loro barche.

In questo video ha fatto qualcosa di più. Già, come vi sentireste se il capitano della barca dove vi trovate per partecipare alla Hamble Classics Regatta, una grande classica del Solent, fosse… Sir Robin Knox-Johnston?!

E c’è di più: la tuga che state calpestando è quella di Suahili, il ketch di 32 piedi con il quale il baronetto vinse il mitico Golden Globe, la prima regata in solitario intorno al mondo senza scalo nel 1968/69.