Ofcet 32: come vincere in IRC secondo Marc Lombard

State tranquilli, di questa barca sentiremo parlare a lungo nei prossimi anni. Si tratta di un bolide concepito per primeggiare in IRC e disegnato dallo studio dell’eclettico Marc Lombard. Il giovane cantiere transalpino Ofcet (che in occasione dell’ultima Mini Transat ha portato le sue barche a vincere sia nella categoria Proto sia in quella Serie) ha puntato su una costruzione solida e leggera e su linee caratterizzate da una prua inversa e da una sezione prodiera generosa. Le linee della barca, senza nascondersi, strizzano l’occhio alle carene oceaniche sviluppate per le grandi corse intorno al mondo. Una delle finalità dell’Ofcet 32 è la partecipazione alla Transquadra, regata transatlantica per equipaggi over 40 in doppio, che la pone in diretta concorrenza con scafi come il Sun Fast 3200 e 3600, o il Pogo 36.

Nato dalla idea di Yann Dubè (il principale azionista e direttore) con la collaborazione dello studio di Marc Lombard l’Ofcet 32 può essere personalizzato sia sulle appendici che sul piano velico per ottimizzare i rating e adattarli alle varie tipologie di regata. Il cantiere prevede anche una versione crociera, molto semplice, ma accogliente e performante. Lo scafo è stratificato in infusione. Sottocoperta la parola d’ordine è versatilità, e a seconda dell’utilizzo – regata o turismo – cuccette, tavoli e mobili possono essere adattati con facilità. La tuga è “incisa” da due vetrate per una migliore visione verso gli esterni. Il programma del cantiere prevede anche un nuovo Ofcet di circa 40’ a breve.

SPECIFICHE TECNICHE

Lung scafo 9,80 m

Lung. ft 10,30 m

Baglio max 3,36 m

Pescaggio 1,90 m

Peso 3,4 t

Peso chiglia 1,450 t

Posti letto 6 persone

Altezza int. 1,85 m

Randa 31 mq

Genoa 27 mq

Spinnaker 90 mq

Prezzo IVA esclusa: 124.200

Distribuzione Italia: Yachtsynergy, yachtsynergy.it