Grand Soleil 39, vi spieghiamo perché è una superbarca (e dove trovarla usata)

Il Grand Soleil 39 è una barca davvero riuscita. Prodotto dal 1983 al 1990 in oltre 200 esemplari, è frutto della collaborazione (già collaudata con il 35 piedi, e che proseguirà con il 34.3) tra il Cantiere del Pardo con il grande progettista Alain Jezequel, ed è stato disegnato per chi ama navigare davvero.

UN GRANDE CLASSICO CHE ATTIRA SEMPRE

Questo dodici metri e mezzo dalle forme classiche (notevole lo slancio positivo di prua mentre meno accentuato è quello dello specchio di poppa inverso e ristretto, mentre il baglio massimo di 3,76 m è concentrato verso centro barca, per sfruttare al meglio i regolamenti IOR dell’epoca) anche a barca carica mantiene un ottimo equilibrio. Se queste sono le caratteristiche “sotto vela”, non è da meno la linea della barca che è filante e pulita, tanto da essere diventata un classico senza tempo. Per completare le lodi: la costruzione della vetroresina è solida, senza fronzoli tecnologici e la qualità della falegnameria è alta. Da sottolineare la disposizione degli interni, con la cabina armatoriale a poppa a cui è affiancata una seconda cabina a cuccette sovrapposte. Barca regina indiscussa dell’usato, tutt’oggi riscuote grande successo tra gli appassionati. Questo è dimostrato dal fatto che chi lo ha se lo tiene ben stretto. Per fortuna ci sono le eccezioni, come nel caso di questi due bei modelli che sono in vendita su Top Boat Market.

IN ADRIATICO…

Il primo lo trovate a Monfalcone, è del 1984 e dispone di una motorizzazione da 49 cavalli con Saildrive. La trattativa è riservata e la barca sembra in ottime condizioni, ha due bagni e sei posti letto. Altri dati sono quelli relativi al pescaggio (1,90 m), la capacità del serbatoio carburante (200 l) e dell’acqua dolce (440 l), oltre che la superficie velica 84,4 mq e il dislocamento (8,3 t). L’imbarcazione ha avuto un precedente proprietario. QUI TROVATE MAGGIORI INFORMAZIONI

…E IN TIRRENO

Del secondo, situato nel levante Ligure, conosciamo anche il prezzo: per un modello del 1986 la richiesta è di 55.000 euro, questo è a tre cabine e prevede ben 9 posti letto. Ideale per le crociere con amici e famiglie numerose! Dispone di vele North del 2011, Gennaker con bompresso e rollgen, antisdrucciolo coperta rifatto nel 2012, pozzetto nel 2010, elettronica rinnovata, capottina bimini nuova, cucinerai interna nuova, motore rifatto a zero ore, cuffia saildrive del 2013. Niente male! QUI TROVATE MAGGIORI INFORMAZIONI