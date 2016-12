Bufera di polemiche sulla ARC: ma che senso ha regatare a motore?

“Che cosa siete disposti a fare per vincere un premio in regata”, chiedono i redattori di Yachting World, “ve la sentite di navigare per giorni e giorni accompagnati dal fastidioso borbottio del motore diesel, facendo credere a tutti gli altri che state veleggiando sospinti dalla vostra ‘brezza personale’? Vi aspettate anche che il vostro equipaggio menta per avvalorare la vostra tesi?”. Si tratterebbe di domande retoriche tra sportivi, la risposta sarebbe un NO in stampatello maiuscolo. Ma il condizionale è d’obbligo, perché è un fatto reale quello che ha spinto i nostri colleghi inglesi a porre il quesito. (fonte immagine http://thecanarynews.com/)

GLI “SMOTORATORI” DELLA ARC

Alla ARC di quest’anno sono volate accuse pesanti: accuse che parlano di barche che hanno usato il motore non dichiarandolo, solo per arrivare prima degli altri. Nella divisione “Cruising” della regata/traversata atlantica più famosa del mondo (2.700 miglia da Las Palmas di Gran Canaria a Rodney Bay, a Saint Lucia ai Caraibi), dove spesso gli equipaggi sono composti da famiglie con bambini, i partecipanti possono accendere il motore per la propulsione, basta che all’arrivo dichiarino le ore di motore totalizzate. La penalizzazione varia a seconda delle condizioni meteo incontrate durante la traversata e il suo coefficiente non è reso pubblico fino alla fine, ma si sa che nel 99% favorisce lo “smotoramento strategico” durante le calme piatte. Questa edizione ha conosciuto venti più leggeri del solito, quindi è stato fatto ampio uso del motore da parte di tutta la flotta di barche meno “corsaiole”: non ci sarebbe nulla di mare peccato che pare che molti abbiano dichiarato molte meno ore del dovuto. Pensate che alla ARC+ (da Capo Verde a Saint Lucia) la barca che ha vinto in tempo reale nella sua categoria ha dichiarato 5 ore motore ma le voci di banchina parlando di 11 giorni di “smotorata”! Senza nessuno che faccia una protesta ufficiale al Comitato di Regata, però, non si può far nulla, e i “furbetti” se la scampano.

FATEVI UNA VOSTRA TRAVERSATA!!!

Posto che non denunciare simili gesti rende in un qualche modo complici, noi ci interroghiamo se davvero abbia senso tutto questo. Spendere una barcata di soldi per partecipare a una regata che rimane impegnativa (quest’anno una barca è persino affondata), che per molti è il sogno di una vita, e sporcarla con un comportamento stupidamente disonesto. Cari “smotoratori”, fatevi una traversata per conto vostro (perché non chiamarla AREU, Atlantic Rally for Engine Users, traversata atlantica per utilizzatori di entrobordo?) e non cercate di fregare chi ha voglia di navigare per davvero!

GLI ITALIANI ALLA ARC

Per quanto riguarda gli azzurri che hanno partecipato alla ARC, sono da sottolineare la vittoria dello Swan 90 Woodpeckercube in Cruising A, del Beneteau 50 Orso di Mariano Berlendis in Cruising D (terzo overall nella Cruising), del GS 50 Bluetangos Two di Federico De Lisi in Cruising E. E ancora il terzo posto dell’Hallberg Rassy 48 Falabrach di Filippo Fermé in Cruising F.