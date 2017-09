La grande bufala della patente nautica croata. In Italia non vale ma…

Da tempo circola sul web la domanda fatidica: ma la patente nautica croata, se presa da un italiano, ha valore anche in Italia? Sono molti i diportisti “paisà” che hanno conseguito la licenza di navigazione in Croazia (lì è obbligatoria per qualsiasi barca che abbia un motore, anche un gommone), vi raccontiamo la storia di uno di loro, il nostro lettore Riccardo Aliprandi.

IL CASO DI RICCARDO

“L’anno scorso”, ci ha scritto, “ho passato le vacanze a Rovigno con gli amici sul mio 8 metri. Per poterlo condurre in acque croate ho dovuto prendere la patente. Gli esami per conseguirla, mi avevano detto, erano piuttosto semplici. Vengono organizzati nelle Capitanerie di porto a seguito di eventuali corsi privati di durata molto breve. Io l’ho presa alla Capitaneria di Porto di Fiume, senza corsi, spendendo all’incirca 150 euro. L’esame si è articolato così: niente prova di carteggio, solo quesiti orali relativi alla sicurezza di bordo e alle nozioni di navigazione di base”.

SARA’ ANCHE PIU’ FACILE MA…

E fin qui tutto bene. Una piccola parentesi: forse sarà più facile prendere la patente nautica in Croazia che in Italia, ma ragioniamo un attimo. In Italia, dopo la prova teorica e pratica, non si è certo imparato ad andare in barca. “Io mi vergogno, tutte le volte, a dover fare ai candidati domande assurde”, ci ha confidato il titolare di un’agenzia nautica che rilascia patenti, “a cosa serve sapere riconoscere un dragamine alla fonda o dove si effettuano prove di velocità? Ci vorrebbe più pratica, altro che ‘vira’, ‘abbatti’ e altre manovre-compitino”. Come la patente automobilistica, dove devi dimostrare, dopo la prova teorica, di saper guidare in ogni situazione.

UNA BRUTTA SORPRESA

Torniamo a Riccardo: “Fatta la mia vacanza, tornato in Italia, quest’estate ho deciso di prendere a noleggio un 11 metri sempre con amici, a Gaeta. Giunto sul posto, ho scoperto di non poter condurre la barca perché la patente nautica croata non era valida per le barche battenti bandiera italiana. Abbiamo buttato via mille euro e oltretutto la società di charter non mi ha saputo motivare il perché non fosse valida. Ho cercato sul web, e mi sono perso in una giungla di no, si, forse. Ho scritto alla Guardia Costiera senza ottenere risposta e sul loro sito non ho trovato nulla di esplicativo. Ad oggi, non so con certezza che farmene di questa patente“.

IN AUTO SI, IN BARCA NO

Riccardo si richiama al paragone automobilistico: “Davvero non capisco. Se io prendo la patente per l’auto in Italia, che altro non è che una certificazione del fatto che io sappia guidare, possa portare passeggeri e non arrechi danni a terzi, posso noleggiare una macchina in tutta l’Unione Europea e nel mondo. Lo stesso vale se prendessi la patente in Croazia! Perché non funziona così anche con la patente nautica?”.

L’ITALIA DORME E LE MULTE SONO SALATE

Probabilmente, caro Riccardo, perché la normativa europea che prevede l’equiparazione dei titoli (lauree, patenti etc) conseguite nei paesi UE non è stata recepita dal legislatore nazionale. Ti terremo aggiornato. Intanto sappi che ti beccano con la patente nautica croata in acque italiane dove è richiesta la licenza di navigazione le multe saranno salate: per i natanti da 2.066 a 8.263 euro, per le imbarcazioni immatricolate dai 4.132 ai 16.526 euro! Quindi un consiglio: spendi altri soldi (purtroppo per te) e consegui la patente italiana…

Se avete da raccontarci esperienze negative sulla patente nautica come quella di Riccardo, mettete un commento qui sotto.