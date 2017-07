Lo conoscevate come la grande vetrina delle barche d’occasione, oggi è diventato anche il punto di incontro degli appassionati che vogliono vendere o comprare oggetti di ogni genere (ovviamente dedicati alla nautica!). Stiamo ovviamente parlando di Top Boat Market, il nostro sito di annunci.

Avete capito cosa abbiamo messo in piedi? Un vero e proprio mercatino online della nautica dove potrete inserire tutta l’attrezzatura e in generale tutto ciò che abbia a che fare con il mondo della nautica e di cui avete deciso di liberarvi oppure dove potete trovare proprio quell’accessorio che state cercando da tempo ma che non avete voglia di ricomprare nuovo.

E allora abbiamo selezionato tre barche tra le ultimissime inserite e… tre oggetti che hanno solleticato la nostra curiosità. E voi, cosa state aspettando a partecipare?

LE TRE BARCHE DELLA SETTIMANA

Per velisti esigenti, First 31.7 del 2000. Attrezzata per crociera e regata a 42.000 euro

Questo First 31.7 di un privato ha navigato sul lago Maggiore e come sapete con l’acqua dolce le barche si usurano di meno. Questa bella barca del cantiere Beneteau di 9,85 m e’ attrezzata con un sacco di vele e con un albero maggiorato che regala prestazioni ottime con vento leggero. Superattrezzata per crociera e regata. Guarda l’annuncio

Vero affare, Este 39 del 1996 perfetto ad un prezzo interessante di 65.000 euro

A Marina Dorica di Ancona un privato vende il suo Este 39, un progetto di alto livello di Vallicelli con alte prestazioni e un design elegante, una vera chicca. Ha appena revisionato il motore (Volvo 40 cv) e la tappezzeria. Dotato di ben 5 batterie e di pannello solare Solbian. Il prezzo è molto allettante. Guarda l’annuncio

Superchicca della settimana, Swan 37 del 1980 per veri intenditori a 110.000 euro

Una barca da collezionisti questo Swan 37 (Swan 371 nome esatto) di 11 metri che un privato vende in Sardegna. Si tratta di un modello prodotto nel 1980 su disegno di Ron Holland di 11,30 metri, offerto a 1110.000 euro. Ben tenuto in condizioni originali. Guarda l’annuncio

Il mercatino della settimana

Spinnaker per Beneteau First 36.7 €500,00

Spinnaker per Beneteau First 36.7 colore bianco come nuovo. Ideale per godervi al massimo le andature portanti sfruttando al massimo le linee di carena di una delle barche di maggiore successo del cantiere francese.

Avvolgitore per code 0 o gennaker €800,00

Disponibile nella zona di Conegliano, è ormai un accessorio imprescindibile su ogni barca, anche grazie alla costante evoluzione e diffusione delle vele asimmetriche, non solo in regata ma anche in crociera.

Posto barca Salivoli (Piombino) €140.000,00

Uno dei luoghi ideali per tutti coloro che vogliono vivere la barca tutto l’anno, grazie alla presenza dell’Elba proprio di fronte a questo marina attrezzato.

