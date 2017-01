SONDAGGIO Fuori il Finn dentro il kite alle prossime Olimpiadi, si o no?

Ci risiamo. Finite le Olimpiadi, vengono rimesse in discussione le classi olimpiche: e la domanda è sempre la stessa. Kite si, kite no. O meglio, kite coi foil al posto di una deriva tra Finn e 470, si o no.

KITE AL CENTRO DELLA LOTTA PER LA PRESIDENZA WORLD SAILING

Carlo Croce, presidente uscente della Federvela mondiale (World Sailing, ex-ISAF) era per riconfermare le classi di Rio anche a Tokyo 2020 ma è stato costretto a modificare il suo programma su pressione del CIO, a sua volta spinto da grandi marchi produttori di kitesurf. Questa “apertura” crociana ha causato subbuglio e due candidature alla presidenza di World Sailing alternative a Croce (che punta al secondo mandato): Paul Henderson, 81 anni (che è già stato presidente ISAF), anti-kiter convinto e il danese Kim Andersen, che ritiene che la vela mondiale debba aggiornarsi. Croce, dal canto suo, ha fatto un passo indietro e ha riconfermato la volontà di mantenere le classi olimpiche come sono.

PERCHE’ IL FINN E’ A RISCHIO…

Ma per chiunque sarà presidente, la questione kite dovrà essere affrontata: soprattutto adesso che, con l’introduzione dei foil, i kiter volano a 25 nodi e stringono il vento a 40°. Noi eravamo sul lago di Garda qualche giorno fa e nella parte veneta e lombarda (in Trentino è vietato) le acque erano letteralmente invase dai kiter volanti. Uno spettacolo che ci ha fatto riflettere: sono sempre di più gli amanti di questo sport e spesso sono velisti. La passione per “l’aquilone” non esclude quella per la vela. L’ideale a nostro avviso sarebbe aggiungere una medaglia olimpica (il kite foil) alle 10 già esistenti (Nacra 17, 49er, 49er FX, RS:X, RS:X Femminile, 470, 470 Femminile, Finn, Laser Standard, Laser Radial), ma se questo non fosse possibile ci si troverebbe davanti a una scelta: cosa dovrebbe essere sostituito dal kite? Ce lo suggerisce il mercato: 470 e Finn sono le uniche due classi i cui scafi non vengano prodotti da un monopolista. Il Finn è l’indiziato numero uno poiché si tratta di un singolo. Guardate la foto qui a lato: ritrae Piotr Kula, campione Polacco per la sesta volta di Finn. Ha voluto farsi ritrarre in abito elegante a bordo, dice, “nel caso questo fosse stato il mio ultimo campionato vinto su una classe olimpica”.

DITECI LA VOSTRA

Vogliamo sapere cosa ne pensate, per questo vi chiediamo di votare nel sondaggio sottostante. Siete d’accordo che il kite con i foil entri nel programma di medaglie olimpiche, al posto del Finn?

Questa notizia fa parte delle 12 più lette del 2016. Clicca qui per scoprire tutte le altre news più popolari dell’anno!