Vasco Vascotto: se arriva secondo è una notizia

Vi stiamo presentando le 30 leggende della vela. Adesso tocca a voi scegliere il più grande velista di tutti i tempi.

Vasco Vascotto, con quel nome che ti rimane in testa, è una vera e propria macchina da regata. Forte, fortissimo: triestino (nato a Muggia), classe 1969, è l’italiano che in assoluto ha vinto di più nella storia della vela. Venticinque titoli mondiali, una miriade di vittorie di campionati italiani ed europei, al punto che lui stesso non riesce a ricordarli tutti. Il 25mo titolo iridato lo ha ottenuto con il TP52 Azzurra (da tattico): il circuito dei TP52 resta il suo programma top tra i tanti attualmente in essere.

Signore e signori, questo è Vasco Vascotto, il velista più titolato tra altura e monotipi. Dai J24 ai Farr 40, dagli RC44 ai Soto 40, passando per ORC, ILC30 e IMS, ha vinto tutto. Anche l’Admiral’s Cup del 1999, due bronzi ai Campionati Mondiali Isaf, cinque Giri d’Italia a Vela. Nel 2007 è stato lo skipper di Mascalzone Latino nella 32ma America’s Cup.

Perché: Nessun velista italiano (e, a nostra memoria, straniero) ha vinto tanti titoli iridati quanti ne ha conquistati Vascotto. Sui monotipi e in altura è il numero uno. Non lo diciamo noi, ma i numeri.