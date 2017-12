LA LETTERA: “Cronaca tragicomica di un tranquillo pomeriggio in rada”

Tra le tante lettere e mail ricevute anche quest’estate, ci ha colpito la divertente (ma è un riso un po’ amaro) cronistoria del nostro lettore Marco Rende dopo una giornata trascorsa in rada all’isola del Giglio. Ve la proponiamo integralmente e vi invitiamo, ancora una volta, a commentare per raccontarci le vostre esperienze. Siete d’accordo con quello che ci scrive Marco?

Caro GdV,

da appassionato di mare e di vela ho pensato spesso di scrivervi durante le mie navigazioni. Alla fine lo faccio ora, dopo la prima vacanza da terricolo degli ultimi anni: niente barca, ma una casetta nella campagna maremmana. Un giorno, con mia moglie, abbiamo deciso di andare all’Isola del Giglio e noleggiare un gozzetto per andare a goderci le splendide acque delle calette a Sud del Campese.

Abbiamo dato ancora riparandoci dal libeccio che soffiava leggero sui 10 nodi, senza il quale saremmo cotti come dei polli allo spiedo, nonostante i tanti bagni (a proposito, il mare del Giglio è sempre incredibile!). Dopo circa un’ora, ci si avvicina un gommone sui sei metri e mezzo, con un bel fuoribordo e tutto attrezzato da pesca. Al timone una signora vestita di tutto punto, con tanto di bermuda tecnici stile Coppa America e scarpa da vela ultimo modello; a prua un giovanotto in versione polena, apparentemente indeciso su cosa fare o semplicemente poco esperto.

Il gommone vira e si mette correttamente con la prua in direzione del vento, mentre la comandante impartisce secche e precise direttive, tra cui spicca un perentorio: “Prendi la scotta dell’ancora!”. Sento un “pluff” e, dopo alcuni minuti durante i quali a prua i due rimangono a prua del gommone per verificare la tenuta dell’ancora, li vedo scarrocciare sicuri al di là della poppa del mio gozzetto. Si riparte per la manovra e, lo confesso, questa volta non ho resistito alla tentazione in stile pensionato di osservare la scena, anche perché erano sempre più vicini a noi. Niente da fare, sembra che l’ancora non ne voglia sapere di fare il proprio dovere.

La coppia non si arrende e mentre si apprestano al terzo tentativo, una voce si leva da un altra barchina vicina, con coppia romana intenta a bere l’aperitivo in pozzetto: “Ahò, forse funziona mejo se l’ancorotto lo aprite!“. Attimo di imbarazzo per l’equipaggio del gommone, che decide di cambiare caletta…

Nel primo pomeriggio la baia si svuota di barche a vela, che sembrano puntare verso l’Elba (nella notte è previsto un rinforzo di vento), e vengono sostituite da una piccola flotta a motore. E qui, Fantozzi e Filini devono essersi impossessati del timone. O forse sono io che ho perso qualche lezione di vela… Su cinque barche arrivate, quattro hanno eseguito la stessa manovra.

Arrivo nella rada a velocità sostenuta e improvvisa frenata. Poppa rigorosamente rivolta al vento e marcia avanti inserita. Discesa della catena dell’ancora senza la minima attenzione al concetto di brandeggio.

Risultato: tutte e quattro le barche hanno danneggiato la vetroresina del dritto di prua con la catena dell’ancora e hanno dovuto rifare la manovra almeno una seconda volta, perché il rischio di incocciare le altre barche già all’ancora era molto concreto…

Caro GdV, ho cercato di scrivere questa mia lettera in tono semiserio e un po’ scherzoso, ma credo che il problema della sicurezza in mare sia sempre più attuale. Non bastano l’elettronica e le dotazioni, se non si conoscono neppure le basi dell’andar per mare e magari, come ho visto con i miei occhi, uno ha a disposizione 500 cavalli a poppa… Non c’è modo di costringere queste persone a un nuovo esame (serio magari) della patente?

Buon vento

Marco Rende