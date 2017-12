Basta burocrazia e disservizi! Segnalateci le vostre magagne estive!

Il fatto che i nostri articoli sui disservizi e sull’inutile burocrazia che regnano sovrani nel diporto italiano siano stati tanto cliccati ci ha confermato, ancora una volta, come il problema sia sentito da chi va in mare per passione. Nell’articolo che segue abbiamo raccolto i vostri commenti agli articoli che, via via, affrontavano un tema diverso, dal fatto che si prenda la multa per utilizzare il DSC, alla sovrabbondanza di corpi preposti ai controlli in mare, dallo smaltimento dei razzi scaduti ai Marina dai prezzi troppo alti. Mi raccomando, continuate a segnalarci (tramite commenti sul nostro sito o sulla nostra pagina facebook, o inviando una mail all’indirizzo speciali@panamaeditore.it, le “magagne estive” che vi siete ritrovati a dover affrontare in giro per i mari!

CORPI DI POLIZIA (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“4 corpi di polizia a mare sono sempre troppi, per mantenerli si spende l’ equivalente di 4 manovre finanziarie messe insieme!!!”

“…non si arriverà a sopprimere quell’ente inutile che è la Guardia Costiera capitanerie di porto… Augurati di non aver mai bisogno in mezzo al mare… perchè saranno loro a salvarti il culo…Un grazie per tutto quello che fanno”

“Il solito negazionista miope. Anche le altre Guardie Costiere, (quella Greca, la Francese, la Croata ecc..) salvano il culo dei diportisti in mezzo al mare. Non puoi confondere concetti dissimili per dar valore alla tua tesi. Mi dispiace scriverlo, ma il tuo atteggiamento denota una certa superficialità. In questo caso il problema non è il problema ma il tuo atteggiamento rispetto al problema come direbbe Jack Sparrow”

“Magari se con lo stesso livore controllassero chi pesca a strascico sotto riva…

la realtà è questa: il diportista è considerato un ricco pollo da spennare mentre il bracconiere locale la fa sempre franca ! raccogliamo le firme per abolire le mille pseudo autorità che sentenziano sul destino delle nostre coste !”

UTILIZZO DEL DSC (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“Verissimo!!! corsi a pagamento per ogni cosa per fare soldi!! in marina mercantile è così da oltre 20 anni e adesso vogliono far soldi anche con i diportisti, tra poco si inventeranno un abilitazione obbligatoria da rilasciare previo corso a pagamento per l’ utilizzo del wc, ovviamente ci sarà corso per wc entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa…:-)”

“E’ questa la amara verità: corsi a pagamento per ogni cosa per fare soldi!! in marina mercantile è così da oltre 20 anni e adesso vogliono far soldi anche con il diporto, tra poco si inventeranno un abilitazione obbligatoria da rilasciare previo corso a pagamento per l’ utilizzo del wc….”

ARCHIVIO TELEMATICO DELLE IMBARCAZIONI (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“La circolare emanata nel 2013 recita ” il sistema sarà operativo entro l’estate”. Ma non si sa di quale estate. Il fatto è che i nostri politici fanno di tutto per rompere i coglioni agli Italiani”

SMALTIMENTO RAZZI (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“Io ho sostituito i razzi di segnalazione circa un mese fa. Il negoziante dove ho acquistato i nuovi non ha ritirato i vecchi in quanto il fornitore ritira solo quelli della sua marca. Iniziata una telenovela per lo smaltimento conclusa al commissariato di polizia di zona che ha ritirato i vecchi rilasciamdomi verbale di avvenuta consegna. andando avanti così la nautica e il diportismo saranno sempre più in crisi: fra tariffe esorbitanti dei marina e la burocrazia che genera sempre più spese chi comprerà una barca ?”

AREE MARINE PROTETTE (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“Davvero, sono d’accordo con l’articolo, basterebbe far girare nei marina una petizione… perché non posso visitare delle bellezze marine con la mia barca a vela??? che ce l’ho a fare la barca? va bene il divieto di pesca, va bene non scaricare (e ci mancherebbe!) però non esageriamo!”

“SALASSO” AL MARINA DI SINISCOLA (QUI IL NOSTRO ARTICOLO)

“Mercoledí 13 luglio, per la prima volta dopo 8 anni decido causa maestrale,…servizio scadente, mi hanno messo in banchina al transito completamente esposta a maestrale mentre c’erano altri posti piúinteliggenti completamente liberi…l’ormeggiatore tanto per cambiare mi da la trappa di sottovento e devo dirgli io quale cima d’ormeggio voglio che mi prenda per prima. Finito di ormeggiare, mi viene detto che su quella banchina non c’é elettricitá…che mi viene portata con una serie di prolunghe. Dulcis in fundo..vado in ufficio e x una barca di 11 m mi chiedono 93 € (siamo al 13 luglio…non immagino ad agosto), commento sorridendo che mi pare un po’caro e ed ê piú caro di porto Ottiolu, mi viene risposto che siamo in alta stagione e Ottiolu é piú piccolo…va beh! Per la cronaca: arbatax 40 €, villasimius 70-75 (agosto), Carloforte (sifredi) 76€, la Maddalena (gaveta) 50-60 €. No comment…prima e ultima volta”.

SCOPRI LE ALTRE MAGAGNE ITALIANE NEL NOSTRO SPECIALE “MALEDETTA BUROCRAZIA”