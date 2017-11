Buone notizie per chi deve vendere o comprare una barca usata, o inserire un annuncio di carattere nautico. Finalmente il tuo annuncio non verra’ più disperso nel mare di internet, infestato da piattaforme pattumiera dove si trova di tutto, senza selezione tra annunci validi e “civetta”.

Noi del Giornale della Vela infatti gli annunci li selezioniamo in base alla serietà dei broker e l’attendibilità di quelli dei privati, grazie alla nostra esperienza di oltre 40 anni nel settore. Una migliore efficacia, facilita’ di inserimento e ricerca pensiamo di averla trovata noi del Giornale della Vela, rinnovando la nostra piattaforma internet degli annunci del Compro&Vendo, ora più efficiente, grazie al collegamento con il nostro nuovo sito di annunci www.topboatmarket.com

Da oggi la pubblicazione avviene su tre diverse piattaforme per massimizzare la visibilità. Oltre alla pubblicazione sul Giornale della Vela, cartaceo e digitale, su internet è pubblicato sulla pagina compro&vendo (le migliori della settimana) giornaledellavela.com e sul nuovo sito www.topboatmarket.com , la nostra nuova piattaforma ad alta visibilita’. Nuove sono anche le tariffe, più vantaggiose rispetto al passato, a partire da soli 29 euro al mese. La pubblicazione solo su internet non costa nulla!

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO

Basta andare sul nostro sito www.giornaledellavela.com selezionare nella barra in alto “annunci barche” e la voce “inserisci il tuo annuncio”. Ti registri e segui le indicazioni. In breve tempo sarà pubblicato sul sito www.giornaledellavela.com e www.topboatmarket.com

Per inserire subito l’annuncio, clicca qui

Per qualsiasi informazione ci puoi contattare con una mail: comprovendo@giornaledellavela.com

LE POSSIBILITA’ PER PUBBLICARE UN ANNUNCIO

– Annuncio con foto. A soli 29 euro per un mese/46 euro per due mesi/59 euro per tre mesi.

– Annuncio “In vetrina”. Il più efficace, il tuo annuncio con foto viene pubblicato con grande evidenza nella sezione “In vetrina” all’inizio del “Compro&Vendo” sulla rivista e sui siti giornaledellavela.com e topboatmarket.com. A soli 59 euro per un mese/89 euro per due mesi/119 euro per tre mesi.

– Gratis per gli abbonati. La pubblicazione dell’annuncio con foto su rivista e internet è gratuita per un mese. Per abbonarsi e sfruttare l’opportunità, clicca qui

– Gratis su internet la pubblicazione del tuo annuncio con foto sul sito www.topboatmarket.com , clicca e registrati subito