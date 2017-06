Una coppiglia d’oro che cela una bellissima storia

Quando Federico Michetti, presidente di Melges Europe e team manager di successo (Joe Fly, Robertissima e molti altri i suoi “clienti”) è passato a trovarci in redazione per rilasciarci una lunga intervista (la troverete sul prossimo numero del Giornale della Vela), siamo stati incuriositi da un oggetto che custodisce gelosamente al collo. Osservandolo con più attenzione, ci è parso di scorgere la sagoma di una coppiglia. Una coppiglia d’oro che cela una storia commovente.

LA STORIA DELLA COPPIGLIA D’ORO

“Questa coppiglia”, ci ha raccontato Michetti, “mi è stata regalata nel Natale del 2000 da Giorgio Zuccoli. Assieme a lui, che stava lottando contro il male che lo avrebbe portato via pochi mesi dopo (Zuccoli è mancato il 27 marzo 2001, ndr), avevo vinto il Mondiale Melges 24 a La Rochelle il settembre dello stesso anno. Per Giorgio quel Mondiale era la sfida della vita. Da tempo cercava di vincere il titolo iridato Melges e aveva vinto già due argenti: lui per primo sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima possibilità”. “Durante una regata del Mondiale”, prosegue Michetti, “il fiocco non si srotolava mentre io, toccandomi nelle tasche e sentendo una coppiglia, scoprivo con rammarico di essere la causa del problema: mi ero dimenticato di metterla sul rollafiocco. Senza pensare, e senza disperarmi, mi sono lanciato a prua e ho risolto la situazione in extremis. Così a Natale Giorgio mi ha consegnato questa coppiglia d’oro dicendomi “tutti fanno errori: ma pochissimi riescono a rimediare subito”. Era una grande persona prima che un grande velista”.

GRANDISSIMO GIORGINO

Una grande persona e velista che ha lasciato un enorme vuoto e che noi celebriamo con una bellissima foto: l’immagine dell’ultima grande impresa di Giorgio, al timone del suo Melges 24, il volto già scavato dal male che da lì a breve lo avrebbe portato via, abbracciato dai compagni dopo la vittoria del Mondiale di La Rochelle.

CHI ERA GIORGIO ZUCCOLI

Giorgio Zuccoli (Giorgino) – (Iseo 17 Febbraio 1958 – Borgonato 27 Marzo 2001). E’ stato tra gli anni ’80 e ’90 un velista di fama internazionale ed uno dei velai più apprezzati a livello mondiale (le sue vele per la Classe Tornado vincono la Medaglia d’Oro a Barcellona ed Atlanta). Una breve ma intensa vita iniziata sul lago d’Iseo quando il piccolo Giorgio iniziò con i primi bordeggi a bordo del Flying di papà Gianni, tra Iseo, Sulzano e Monteisola, per poi partecipare ai Campionati Nazionali dove raccoglie i primi successi e le prime medaglie, nella Classe 420, specialista dei catamarani ed in particolare nella Classe Olimpica Tornado, fu per tre volte in zona medaglie (nel 1987, 1988 e 1989) e, conquista il Titolo Iridato a Cagliari nel 1991. Partecipò a due Olimpiadi, a Seul nel 1988 e Barcellona nel 1992 qui condivisa con il prodiere iseano Angelo Glisoni. Nel 1993 vince la Centomiglia del Garda al timone della Classe Libera Dimore stabilendo un record storico non ancora battuto, in sei ore e cinque minuti. A 42 anni, nel Settembre del 2000, già provato dalla malattia, vince l’ultimo e più importante titolo, il più meritato, il più struggente: la Medaglia d’Oro al Mondiale, nella Classe Melges 24, sull’Atlantico a La Rochelle in Francia battendo una flotta di oltre cento barche, un titolo tanto desiderato e che inseguì a lungo e che centrò dopo due Medaglie d’Argento. In ricordo del campione scomparso, la Provincia di Brescia ed il Comune di Iseo intitoleranno a Giorgio Zuccoli la palestra dell’ Istituto d’Istruzione Superiore Giacomo Antonietti ITCG Liceo IPIA di Iseo.