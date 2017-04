Abbiamo chiesto agli armatori italiani “Cambieresti la bandiera italiana?” in un sondaggio online. La quasi totalità, l’88%, lo farebbe. Colpa della burocrazia e delle norme obsolete che regolano la nautica italiana. Così abbiamo indagato per cercare di capire i passaggi per il cambio di vessillo alla propria imbarcazione. Le bandiere più “appetibili” sono quella del Belgio, l’Olanda, la Francia ma anche la piccola Malta.

DOMANDE/RISPOSTE SUL CAMBIO DI BANDIERA, COME FARE?

Chi può iscrivere la barca in un altro registro navale?

Avendo l’Italia ratificato la convenzione di Montego Bay, è diventato possibile per un cittadino europeo iscrivere la propria unità da diporto presso il registro di un qualsiasi Stato aderente all’Unione, consentendo la navigazione dell’unità anche in acque internazionali, senza alcun limite dalla costa.

Un cittadino italiano può scegliere la bandiera belga o olandese?

Si, perché Il registro navale belga e olandese permette ai cittadini dell’Unione Europea di immatricolare la barca in Belgio senza essere residenti.

E’ necessaria la patente italiana per condurre una barca con bandiera belga in acque italiane?

Questione controversa. In teoria, poiché la barca battente bandiera belga è a tutti gli effetti territorio nazionale belga non ce ne sarebbe bisogno (non viene richiesta sino a 24 metri di lunghezza), ma c’è chi sostiene che navigando in acque italiane bisogna rifarsi alla legislazione del territorio nazionale e quindi per un cittadino italiano è necessario possedere la patente se si naviga oltre le 6 miglia o con un motore superiore a 40,8 cavalli di potenza.

Ci sono problemi fiscali per il cittadino italiano la cui barca batte bandiera belga o altra bandiera straniera?

No. Il cittadino italiano è tenuto a dichiarare la propria barca iscritta in registro estero, in apposita sezione (quadro “RW”) della dichiarazione dei redditi e, qualora non rendesse tale dichiarazione, sarebbe considerato un evasore fiscale. Non è prevista alcuna tassazione specifica, ma soltanto la dichiarazione per controllare la coerenza con il potere d’acquisto.

Quali sono i vantaggi nell’immatricolazione con bandiera belga?

In breve: navigazione senza limite dalla costa indipendentemente dalla categoria di progettazione, dotazioni di sicurezza essenziali, nessuna necessità di visite periodiche per la barca da parte di un perito e nessun controllo periodico sulle dotazioni di sicurezza. Evidente riduzione dei costi e di tempo perso. Risposte e pratiche veloci senza perdite di tempo.

Ci sono svantaggi?

Il cittadino italiano proprietario di un’imbarcazione immatricolata all’estero si deve tenere aggiornato sulla normativa della nazione presso cui è registrata la sua unità.

La barca battente bandiera belga o straniera può essere fermata dalle autorità italiane preposte ai controlli sulle dotazioni di sicurezza o per la verifica del certificato di sicurezza navigando in acque territoriali italiane?

No, la barca “belga” o con altra bandiera sottostà alle normative di quel paese e le autorità italiane non hanno alcun titolo per effettuare verifiche.

Come si ottiene la bandiera belga?

Per le unità immatricolate bisogna fare domanda presso la propria capitaneria di porto di cancellazione dell’unità dai registri italiani. In attesa della cancellazione si può fare la richiesta al ministero belga dell’iscrizione al loro registro (l’avviso di cancellazione va allegato alla richiesta) dichiarando il porto d’armamento della barca, l’unico vincolo è che il porto sia all’interno della comunità europea. Nel momento in cui il governo rilascia la “lettera di bandiera” si è automaticamente iscritti al registro belga delle barche da diporto. Per i natanti ( barche non immatricolate) basta produrre un documento attestante la proprieta’.

Chi si contatta per la bandiera belga?

Sono numerose in Italia le agenzie e i periti che sbrigano le pratiche. il costo è attorno ai 300/450 euro. Si possono effettuare le procedure direttamente rivolgendosi al ministero belga competente che si trova on line digitando: www.mobilit.belgium.be.

A chi conviene di più la bandiera belga?

A chi possiede una barca con più di 10 anni, infatti c’è una scala sconti per il costo della tassa di circolazione (si rinnova ogni 5 anni). Una barca con 10 anni o più paga solo 61,50 euro.