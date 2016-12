In vista del Salone di Parigi (5-13 dicembre) il cantiere di La Rochelle Dufour Yachts ha annunciato il lancio di due “aggiornamenti” nella sua gamma cruising. Il 410 Grand Large si trasformerà in 412 GL e il 500 diventerà il 512 GL.

CHE COSA CAMBIERA’

Che cosa cambia? L’upgrade dei due modelli tocca diversi punti. In primis, un tratto distintivo degli ultimissimi Dufour di metratura superiore, che è piaciuto molto agli armatori: l’introduzione, a poppa, della cucina con tanto di griglia per ottimi barbecue in pozzetto. Sempre a proposito di cucina, quella sottocoperta assumerà la tradizionale forma a “L” con il lavandino posizionato sul lato corto, a vantaggio della razionalità di utilizzo. Il bompresso retrattile a prua sarà sostituito da una delfiniera fissa: una soluzione che sta tornando di botta sugli scafi da crociera, per la sua maggiore praticità. Il pozzetto si presenta infine frutto di una rivisitazione ergonomica.

SCHEDA TECNICA DUFOUR 412 GL

Lunghezza ft 12,70 m

Lunghezza scafo 11,98 m

Lunghezza al galleggiamento 11,15 m

Baglio max. 4,20 m

Dislocamento leggero 8.940 kg

Pescaggio 2,10 m

Zavorra 2.600 kg

Serbatoi carburante 200 l

Motorizzazione 40 cv

Progetto Umberto Felci

SCHEDA TECNICA DUFOUR 512 GL

Lunghezza ft 15,20 m

Lunghezza scafo 14,75 m

Lunghezza al galleggiamento 13,67 m

Baglio max. 4,80 m

Dislocamento leggero 15.245 kg

Pescaggio 2,30 m

Zavorra 4.042 kg

Serbatoi carburante 500 l

Motorizzazione 75 cv

Progetto Umberto Felci