Chi l’ha detto che la vela è uno sport solo per appassionati e armatori? Se il campo di regata è uno dei tratti di costa più belli d’Italia, la vela può essere entusiasmante per tutti gli amanti del mare. È il caso del prossimo appuntamento organizzato a Punta Ala dal 5 al 12 settembre prossimi dal Centro Velico Punta Ala e dall’Associazione Classe A Italia: il Mondiale Catamarani Classe A.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 160 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, di cui circa 60 italiane. La gara che promette di attirare amanti del mare e turisti è in programma nello specchio d’acqua antistante il PuntAla Camping Resort, che sarà anche la base logistica della competizione. Si tratta della zona sotto Torre Civette, costruzione suggestiva di origine medievale situata sul promontorio a sud di Cala Violina.

Ancora ufficialmente top secret i big internazionali che parteciperanno alla gara ma i nomi che circolano sono quelli di Glenn Ashby, campione mondiale da 8 anni, che ha ottenuto ottimi risultati nell’ultima Coppa America nel team New Zealand e Sandro Caviziel, il campione svizzero detentore del titolo europeo di classe A nel 2014.

Prevista anche la partecipazione di Sasha Wallmer, vincitore già nel 2014 del campionato nazionale svoltosi a Punta Ala e Stefano Cavallai, neocampione italiano 2015.

Il Mondiale si disputerà sulla base di 9 prove. Verranno premiati i primi 10 classificati (TOP10). Importanti riconoscimenti saranno assegnati a: il primo Junior (>25anni); il primo Master (45-50); il primo Gran Master (51-55); il primo Gran Gran Master (55+); la prima donna classificata.

“La nostra costa viene da alcuni anni di grande vela – affermano i partecipanti – Fra gli eventi più appassionanti ci piace ricordare il Campionato Italiano F18 nel 2006, nel 2007 il Campionato Italiano ed Europeo Hobie Tiger e Fx One, nel 2008 il Campionato l’Europeo Open Contender, l’anno successivo il TopCat (catamarani) Worlds, a seguire il Sunfish (singolo monotipo) World 2010 e il Finn (singolo olimpico) World Master 2011, ma è con il Mondiale Catamarani Classe A che Punta Ala torna ad essere la regina indiscussa della vela. Le regate saranno non solo un’attrazione turistica per visitatori e amanti del mare da tutto il mondo, ma anche l’occasione per un incontro internazionale di esperti di vela per discutere nuove regole di questo sport e renderlo ancora più spettacolare”.

Il Mondiale Catamarani Classe A visto da vicino: iscrivendosi gratuitamente a Sail-up, la prima community degli amici del mare, sarà possibile prenotare sulla piattaforma social uscite in barca per ammirare da vicino le magie delle traiettoria delle imbarcazioni durante la gara. (info su www.sail-up.com) .

Il Mondiale Catamarani Classe A di Punta Ala ha il patrocinio di: Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Scarlino, Regione Toscana – Prov. di Grosseto, CONI regionale e FIV, oltre alla collaborazione di circoli velici come il Club Nautico Scarlino, il Club Nautico Follonica e il Circolo Velico GVLNI Follonica.

Main sponsor della manifestazione: PuntAla Camping Resort. Sponsor tecnici: Sail Up, Magic Marine, Forward WIP, All in One di Castiglione della Pescaia, WD40 Company, New Optical Vision JG di Cecina.