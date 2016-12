Sicurezza in barca – gli antifurto giusti

In questo articolo ci siamo occupati del furto delle barche, ora parliamo un po’ di prevenzione. In questa piccola rassegna ci dedichiamo agli antifurto satellitari.

GHOSTY

Nato per il mondo dell’automobile, è una box autoalimentata introvabile, che dura oltre 2 anni e che, nel rispetto del nome, è praticamente un fantasma invisibile ai ladri. Include due anni di canone di servizio e l’intervento della centrale operativa in caso di furto. www.cobratelematics.it

SPOT TRACE

Posizionando Spot Trace a bordo, riceverete un sms sul vostro telefono o una email sul PC qualora venisse rilevato un movimento sospetto e potrete controllare la posizione direttamente su Google Maps. La batteria garantisce una lunga durata e può anche essere alimentato a corrente. www.gialdini.com

REMOTE ANGEL

Remote Angel è un dispositivo di localizzazione satellitare veicolare munito di SIM, antenna GSM/GPRS/GPS e cavi di alimentazione, in grado di comunicare in tempo reale sulla rete di telefonia mobile e via internet. Totalmente autonomo che non richiede la presenza di alcuna centrale operativa. www.remoteangel.it

C-POD

C-Pod è un vero e proprio guardiano di bordo. In caso di spostamento, intrusioni a bordo e persino quando viene rilevata la presenza di acqua in sentina, il dispositivo vi avvisa con un sms. Funziona con un servizio ad abbonamento (12 o 24 mesi) molto economico che garantisce un servizio 24 ore su 24 a livello mondiale senza extra-costi di roaming internazionale. www.fbyachting.it